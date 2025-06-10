Ученые сообщили о критическом закислении мирового океана

Исследование Плимутской морской лаборатории показало, что уровень кислотности воды в мировом океане оказался выше, чем ранее предполагали ученые, и уже пять лет назад достиг критической отметки, при которой начинают погибать коралловые рифы и разрушаться раковины морских существ. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Закисление океана — это не просто экологический кризис, это мина замедленного действия для морских экосистем и прибрежной экономики», — заявил профессор Плимутской морской лаборатории и сопредседатель Глобальной сети наблюдений за закислением океана Стив Уиддикомб.

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Повышение кислотности вызвано поглощением океаном углекислого газа. Поэтому сокращение выбросов CO 2 — единственный способ остановить закисление, объяснили авторы исследования.

По мнению директора Международного альянса по борьбе с закислением океана Джесси Тернер, это исследование говорит о том, что у человечества «остается все меньше времени, и то, что мы делаем — или не делаем — сейчас, уже определяет наше будущее».

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Кислотность мирового океана входит в перечень из девяти планетарных границ — пределов основных глобальных систем Земли. Шесть из них уже считаются преодоленными, две — кислотность океана и загрязнение воздуха — близкими к преодолению. Сейчас ничего не угрожает только озоновому слою, так как его удалось сохранить с помощью отказа от разрушающих озон химикатов.

В прошлом году ученые из Потсдамского института исследований воздействия климата также предположили, что закисление океана превысило критический уровень. Они обратили внимание на исследования о том, что даже сложившиеся к тому моменту условия можно было считать небезвредными для морских организмов.