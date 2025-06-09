Американские силовики ранили двоих иностранцев во время разгона протестов в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе во время протестов против рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE) американские силовики ранили резиновой пулей британского фотографа Ника Стерна, после чего он был госпитализирован, сообщает Би-би-си. Также австралийский телеканал 9news сообщил о ранении своей журналистки Лорен Томаси.

Стерн рассказал Би-би-си, что был ранен в бедро. «Внезапно у меня возникла ужасная боль в ноге. Я попытался хромать, но не смог перенести вес на ногу», — сообщил журналист. Восемь протестующих перенесли мужчину в безопасное место, где медик сделал ему давящую повязку и наложил жгут.

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В Мемориальном медицинском центре Лонг-Бич журналисту провели операцию по извлечению пули, сейчас он восстанавливается и говорит, что планирует вернуться к освещению протестных акций после лечения. «Это слишком важно и требует документирования», — пояснил Стерн.

Корреспондент 9news Лорен Томаси была ранена через несколько секунд после того, как закончила вести прямой эфир на видео видно, что силовик, стоявший в нескольких метрах от журналистки у нее за спиной, выстрелил, после чего женщина вскрикнула и взялась за ногу.

«Лорен и ее оператор в безопасности и продолжат свою важную работу по освещению этих событий. Этот инцидент служит суровым напоминанием о неизбежной опасности, с которой могут столкнуться журналисты, освещая события с передовой линии протестов, и подчеркивает важность их роли в предоставлении жизненно важной информации», — заявил австралийский телеканал.

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Протесты в Калифорнии начались 6 июня, после того, как сотрудники ICE задержали более 40 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. При задержаниях силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет считать любые действия против ICE «формой бунта» и отправил в Калифорнию две тысячи солдат национальной гвардии. При этом губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом, пытался отговорить президента от ввода силовиков. The New York Times отмечает, что это первый с 1965 приказ президента об использовании нацгвардии, отданный без просьбы губернатора.