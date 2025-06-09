Xbox представила первую портативную консоль после десятилетия слухов о ней

Американская корпорация Microsoft представила свою первую портативную консоль ROG Xbox Ally. Устройство разрабатывалось в партнерстве с компанией Asus и поступит в продажу в конце 2025 года. Его цена пока неизвестна, пишет Би-би-си.

Фанаты ждали портативной версии Xbox более десяти лет. Первые слухи о такой консоли появились еще в начале 2010-х. Microsoft запускала несколько внутренних прототипов, но до финального продукта дело не доходило.

Новая консоль представлена в двух версиях — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Обе модели получат 7-дюймовый экран с разрешением 1080p, но будут отличаться характеристиками: базовая версия — 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, «X» — 24 ГБ «оперативки» и 1 ТБ памяти. Также у старшей версии будет более емкая батарея и мощнее процессор.

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Обе консоли будут поддерживать запуск игр локально, через облако и удаленно — с Xbox, находящейся в другой комнате. Главное отличие от конкурентов вроде Steam Deck и Nintendo Switch — полная поддержка Windows. Это значит, что пользователи смогут запускать не только игры из Xbox Game Pass, но и любые другие платформы: Steam, EA Play и прочие.

«Поскольку эти устройства работают на Windows, вы получаете доступ к играм, которых нет на других платформах, и можете в полной мере наслаждаться свободой и гибкостью ПК-гейминга», — отметила руководитель отдела игровых устройств Xbox Роанн Сонс.

Однако, как отмечает Би-би-си, эта консоль может показаться геймерам тяжелой. Базовая версия весит 670 граммов, а X — 715. Для сравнения, вышедшая 5 июня Nintendo Switch 2 весит 534 грамма.

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Кроме того, Microsoft пока не раскрыла цену на ROG Xbox Ally, но ясно, что более мощная версия X будет стоить дороже базовой. Один из конкурентов новой консоли Nintendo Switch 2 с аналогичным 7-дюймовым экраном продается в Великобритании за 395 фунтов стерлингов (466 евро), а стоимость Steam Deck варьируется от 349 до 569 фунтов стерлингов (412 до 641 евро) в зависимости от конфигурации.

На презентации Microsoft также анонсировала 17 новых игр, которые появятся в Game Pass в день релиза — среди них Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 и новая Call of Duty: Black Ops 7, которая продолжит сюжет Black Ops 2 (2012 года). Компания также показала ремейк Persona 4: Revival — обновленную версию игры, впервые вышедшей в 2008 году. Даты выхода пока нет.