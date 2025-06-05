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Мир

Огромные очереди выстроились за новой Nintendo Switch

2 минуты чтения 18:09

Новая игровая консоль от Nintendo Switch 2 пятого июня стала доступна для покупки в США, Европе, Японии и Австралии. К магазинам электроники еще с ночи начали выстраиваться гигантские очереди желающих купить новинку, — сообщает AP News.

В США процесс предзаказа устройства сопровождался хаосом, а консоли были распроданы практически мгновенно, что вызвало недовольство фанатов. Оставшуюся часть устройств компания обещала выставить на продажу в крупных сетях электроники без предварительного заказа. 

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Еще с вечера у точек продаж начали образовываться очереди. Например, в Сан-Франциско у магазина Best Buy появился буквально стихийный лагерь. Многие подготовились к продолжительному ожиданию: принесли с собой раскладные стулья, теплые вещи и ноутбуки для удаленной работы, отмечает PCMag. Один из собеседников портала рассказал, что специально взял на работе выходной на день релиза Switch 2. Другой признался, что пришел прежде всего ради атмосферы и общения с другими геймерами.

В Японии оформить предзаказ на устройство можно было только через предварительное участие в лотерее на право покупки. Количество претендентов, по данным СМИ, превысило два миллиона человек. Некоторые розничные сети проводили также собственные лотереи. 

К тому же, в стране действуют дополнительные барьеры. Так, претендовать на покупку консоли могут только те пользователи, которые имели учетную запись в Nintendo в течение года и более и сыграли не менее 50 часов на оригинальном Switch. Местные магазины также ограничили участие случайных покупателей в стартовой продаже.

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По оценкам Nintendo, в этом году компания продаст 15 миллионов единиц консолей Nintendo Switch 2 и увеличит выручку на 63,1% до 13 миллиардов долларов. Цена новой приставки — около 500 долларов. Для сравнения: оригинальный Switch в 2017 году стоил 299 долларов, а его обновлённая версия OLED — 349 долларов.

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