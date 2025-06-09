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Мир

Грета Тунберг сообщила о своем похищении на пути в Газу

2 минуты чтения 08:09

Шведская эко-активистка Грета Тунберг, направлявшаяся в сектор Газа на борту корабля «Мадлен» коалиции «Флотилия Свободы», сообщила о его захвате израильскими военными. 

«Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю всех своих друзей, родных и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее», — заявила Тунберг в видеообращении, записанном на борту судна.

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Как сообщало издание Times of Israel, ранее представители израильского военного флота приказали «Мадлен» изменить курс из-за приближения к «запретной зоне». Так, перехватившие судно шведской эко-активистки израильские военные через громкоговоритель объявили экипажу, что «морская зона вблизи побережья Газы закрыта для судоходства в рамках законной морской блокады». При этом они уточнили, что доставить гуманитарную помощь жителям Газы можно через израильский город Ашдод на средиземноморском побережье.

Парусник Madleen вышел в путь 1 июня из сицилийского порта Катания. На борту — активисты из Франции, Испании, Германии, Турции, Бразилии и Нидерландов, среди которых — актер «Игры престолов» Лиам Каннингем и депутат Европарламента от Франции Рима Хассан. 

Как сообщалось, цель похода «Мадлен» доставить в сектор Газа гуманитарную помощь — 250 килограммов риса, 100 килограммов муки, 600 подгузников, детское питание, средства женской гигиены, медицинские принадлежности и костыли. По словам Римы Хассан, этот груз — «всего лишь пластырь на фоне огромных потребностей». 

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В мае другое судно «Флотилии свободы» было атаковано беспилотниками в международных водах у побережья Мальты. Как сообщалось, в результате повреждения получил нос судна. Активисты обвинили в атаке Израиль.

Согласно заявлению ООН, все 2,1 миллиона жителей сектора Газа сталкиваются с нехваткой продовольствия, а почти полмиллиона человек переживают катастрофический голод из-за блокады региона со стороны Израиля, установленной 2 марта 2025 года. Организация называет ситуацию в анклаве одним из самых страшных кризисов в мире. 

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