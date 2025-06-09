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Интернет и мемы

Дакота Джонсон отправила бывшему своей подруги фекалии гориллы из мести

2 минуты чтения 18:35

Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассказала, что однажды отправила фекалии гориллы экс-бойфренду своей подруги, который ее обижал. Этот факт биографии она раскрыла во время интервью с детектором лжи для Vanity Fair, пишет People.

По словам актрисы, для мести за подругу она использовала сайт ShitSenders.com, где можно заказать самые разные виды фекалий для отправки по почте. Например, доступны к заказу фекалии зебры, козы, носорога, муравьеда, слона и других животных. Можно также заказать «сюрпризы» в виде тараканов или лягушек.

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Актриса подчеркнула, что эта история случилась давно, но не призналась, за какую именно подругу мстила. Издание напоминает, что Дакота Джонсон и сама недавно пережила расставание, закончив восьмилетние отношения с солистом Coldplay Крисом Мартином.

Недавно ученые из Иллинойского университета назвали оптимальный срок восстановления после завершения долгосрочных отношений. По их оценкам, для окончательно разрыва эмоциональной связи с бывшим нужно восемь лет. А через четыре года эмоциональная привязанность утратиться примерно на половину. В числе ключевых факторов, влияющих на скорость разрыва эмоциональной связи, исследователи назвали продолжение общения с бывшим партнером и особенности психики — тревожным людям тяжелее избавляться от своих эмоций.

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По данным дейтинг-сервиса Mamba, почти половина мужчин в России готовы дать второй шанс бывшим после разрыва, а вот женщины настроены менее оптимистично — простить бывшего готовы только 39% опрошенных.

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