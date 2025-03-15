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Общество

Ученые назвали срок разрыва эмоциональной связи с бывшим партнером

16:37 15.03.2025

После завершения долгосрочных отношений человеку требуется примерно восемь лет для окончательного разрыва эмоциональной связи с бывшим партнером, такой вывод содержится в исследовании ученых-психологов из Иллинойсского университета, на публикацию обратило внимание научно-популярное издание Naked Science.

Эмоциональная привязанность к бывшему партнеру теряется примерно на половину в среднем через четыре года. Но на то, чтобы относиться к бывшему партнеру, как к обычному знакомому из прошлого, участникам исследования понадобилось в среднем вдвое больше времени.

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В исследовании приняли участие 328 человек, все они имели минимум одни отношения сроком не менее двух лет, которые завершились к моменту опроса, а бывший партнер при этом был жив. Ученые подсчитали, что в среднем опрошенные были в отношениях чуть больше четырех с половиной лет, а окончание отношений произошло за пять лет до исследования.

Каждый участник исследования заполнял анкету, состоявшую из вопросов об их эмоциях и мыслях по отношению к бывшим партнерам, новых отношениях после расставания, прекращении общения с бывшим партнером и впечатлениях от общения с незнакомцами.

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Ученые пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе почти все люди перестают испытывать сильные эмоции по отношению к бывшему партнеру, а их отношение к нему не отличается от впечатлений от незнакомца на улице. При этом исследователи отмечают, что на срок «охлаждения» практически не влиял пол респондента, а также наличие новых отношений.

Наличие общих детей приводило к наличию более сильной эмоциональной связи сразу после окончания отношений, чем у бездетных партнеров, однако такие респонденты смогли избавиться от нее быстрее. Самыми важными факторами, влияющими на скорость разрыва эмоциональной связи, ученые назвали продолжение общения с бывшим партнером и особенности психики — тревожным людям было тяжелее избавляться от своих эмоций.

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