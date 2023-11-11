«Ты что, вообще не ешь?»



Дискриминация и негативные комментарии из-за внешности могут коснуться людей с любой фигурой, в том числе и «слишком худых». Некоторые убеждены, что это надуманная проблема, ведь быть стройным — привилегия. На деле же осуждение тела человека может навсегда изменить его самовосприятие и даже вызвать ментальные расстройства. «Холод» поговорил с людьми, которые пережили скиннишейминг, и узнал у психологов, как ему противостоять.

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Кормили через слезы, истерики и физические наказания

До школы Анастасию Нечаеву (имя изменено по просьбе героини), которая занималась гимнастикой, не обижали комментарии родственников и тренеров о ее худобе. Но в средней школе Настя стала замечать разницу между собой и одноклассницами, у которых началось половое созревание. Тогда же мальчики начали шутить о ее невысоком росте и худобе, «отсутствии форм». После того как Настя перешла в другую школу, смеяться над ней стали и девочки.

«Девочки получали знаки внимания от парней, а я — мерзкие шутки в свой адрес. Например: “Вот туфли ты надеваешь на ноги, перчатки на руки, а лифчик на что?”. Помимо этого, они постоянно пытались потрогать мою грудь, чтобы проверить, есть ли она. Я переводила все в шутку и смеялась вместе с ними, потому что не могла этому противостоять», — говорит Нечаева.

Худобу девочки комментировали не только одноклассники, но и ее родственники. Они считали, что это нездорово и что Настя мало ест, поэтому кормили ее насильно, «через слезы, истерики и физические наказания». А однажды ее бабушка решила, что внучка заражена глистами, и стала лечить ее препаратами от паразитов.

Помимо этого, на школьном медосмотре у гинеколога Насте сообщили, что она не сможет иметь детей из-за худобы и все еще не наступившей менструации и что ей нужно обследоваться.

«Я ненавидела свою внешность, отсутствие груди и бедер, — говорит Нечаева. — Я плакала каждый вечер из-за того, что на меня не смотрит ни один парень. Я стала рассматривать свое тело, сравнивать с другими и с каждым днем все больше ощущала себя не такой, как все. Между тем парень, в которого я была влюблена, говорил о том, что мне бы на пару размеров грудь побольше и было бы нормально».

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По словам клинического психолога Христины Кузьминой, регулярный бодишейминг может привести к подавленности, депрессии и комплексному посттравматическому расстройству (КПТСР). Также, по данным проекта о ментальном здоровье HelpGuide, бодишейминг может привести к перееданию, чрезмерным физическим нагрузкам и другим симптомам расстройств пищевого поведения, дисморфофобии и тревоге.

Никто не думает, что это может как-то задевать

Похожее случилось и с Никитой Старостиным. Примерно к пятому классу его одноклассники начали разделяться на тех, кто «покрепче и посильнее», и на «худеньких и маленьких». Старостин, по его словам, относился ко вторым. На физкультуре начали смеяться, говоря, что он «дрыщ» и «ничего не может».

«Это история не только про худобу, но и про доминирование, — вспоминает Старостин. — В российских школах часто делятся на ботанов и тех, кто щемит ботанов. Если тебя выбрали ботаном, то ты оказываешься один против большинства. И в какой-то момент начинаешь думать, что с тобой что-то не так».

Еще одной причиной насмешек над Старостиным в школе была его воронкообразная грудная клетка. «У нормальных людей выше солнечного сплетения мечевидный отросток, а у меня — углубление, немного похожее на вмятину», — объясняет он. По его словам, одноклассники в нее постоянно тыкали, после чего у него закрепилось ощущение, что он особенный, но «по-плохому». Из-за этого, как считает Старостин, у него не было желания даже пытаться быть привлекательным: «Я просто очень не любил себя, свое тело, свои особенности — эти тонкие руки, впадину на грудине, худобу».

В университете Старостин тоже столкнулся со скиннишеймингом, но уже от медсестер. «Они говорили: “Господи, руки худющие, талия худющая. Ты что, вообще не ешь?” — вспоминает он. — Никто не думает, что это может как-то задевать».

По ее словам, в обществе нормализованы комментарии о чужой внешности, а некоторые люди действительно могут не понимать, что это неприятно — они делают их из желания помочь. У окружающих есть представление, будто человек полностью контролирует сколько он весит. Но вес и форма тела мало что говорят о проблемах со здоровьем и могут быть обусловлены генетически.

Как можно этому противостоять?

По словам врача-психиатра и психотерапевта Георгия Мишанова, если скиннишейминг начинается дома, то это может провоцировать травлю в школе. «Атмосфера в семье важнее, чем в школе. Своими комментариями взрослые задевают ребенка и “подтачивают” его самооценку. Без поддержки в семье у детей нарушается психологическая адаптация, и они могут приходить в школу с уже навешенным невидимым ярлыком, из-за которого их начинают задевать. Если же ребенок уверен в себе, отстаивает свои границы и показывает, что может существовать в коллективе и объединяться, то вероятность травли гораздо ниже», — говорит он.

«Любая травля всегда существует при поддержке взрослых, — добавляет Кузьмина. — Дети часто просто удивляются, когда видят что-то новое. Но то, как они будут к этому относиться, определяют взрослые — дети откуда-то берут эти фразы и поведение».

По словам Мишанова, если травля происходит вне семьи, родителям нужно поддержать ребенка: «Задача не в том, чтобы сразу искать решение, наказывать виноватых или учить давать сдачи. Важнее — быть рядом и разделить переживания».

Вторым шагом должен быть поход к психологу. По словам Мишанова, это поможет разобраться, что происходит с ребенком: есть ли у него РПП или, например, фоновая депрессия, которые нужно лечить.

До наступления 15 лет ребенок может посещать психолога только с согласия законных представителей — родителей или опекунов. Если они против, можно попробовать обратиться в кризисный центр, службы доверия или психологические чаты, где оказывают помощь анонимно. Также можно обратиться к школьному психологу, но у них, как говорит Георгий Мишанов, чаще другие задачи, например, скрининг и проведение занятий, поэтому они не всегда могут оказывать квалифицированную помощь. Если с бодишеймингом столкнулся подросток старше 15 лет, то он может сам обратиться за психологической помощью.

Со временем даже находишь в этом плюсы

Сейчас Анастасии Нечаевой 26 лет, в ее окружении нет людей, которые позволяют в ее адрес токсичные фразы по поводу внешности, и, вопреки прогнозам гинекологов, она родила дочь. По ее словам, она не смогла до конца избавиться от комплексов, но научилась видеть красоту в своем теле — в этом ей помогли фотографии себя, которые она делала для партнера.

Георгий Мишанов говорит, что психологические травмы после таких явлений, как скиннишейминг, то есть вызванных окружающей средой, а не собственными убеждениями, — легче поддаются терапии: «В таком случае у переживших буллинг более устойчивая самооценка, так как у них есть свои ценности и свое понимание красоты».

Также он добавляет, что такой травматический опыт все равно не бывает без последствий. Человек даже может изобразить выздоровление, но наедине с собой или при провоцирующих факторах пережитый опыт может проявиться в виде депрессии, недоверия к миру, сложностей при поиске своего места в обществе и установлении прочных социальных связей.

По словам Кузьминой, неважно, как выглядит человек, — причины бодишейминга нужно искать в том, кто позволяет себе такое поведение. В некоторых случаях комментарии о теле могут быть проекцией переживаний комментирующего, другие же намеренно хотят сделать больно. Например, в интернете к бодишеймингу часто прибегают как к аргументу в споре или используют его как способ вылить негативные эмоции.

«Даже самые “идеальные” и конвенционально красивые люди слышат в свой адрес неприятные комментарии о внешнем виде, — объясняет Кузьмина. — Можно прямо спросить, зачем человек это говорит, а затем объяснить, что для вас подобное неприятно или оскорбительно. Это поможет выстроить личные границы».

Когда Никита Старостин поступил в университет, травля прекратилась и ему стало легче. Он понял, что фигуру не исправить из-за генетики: несмотря на плавание, танцы, стрельбу из лука, а также то, что он стал больше есть, «выбраться» из худобы не получалось. Принять себя ему помогли окружающие, которые считают его красивым. «Со временем даже находишь в этом плюсы, смотришь на себя по-другому: если я буду пробираться сквозь забор, то не застряну в нем», — шутит он.