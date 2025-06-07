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Мир

СМИ: власти Эстонии допросили израильского футболиста после слов благодарности в адрес России

2 минуты чтения 18:22

Полиция Эстонии приехала в отель, где проживает сборная Израиля по футболу, чтобы допросить игрока Эли Дасу из-за интервью, в котором он с благодарностью отозвался о России и клубе «Динамо». Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает телеканал «Матч-ТВ».

Ранее местное СМИ Delfi отмечало, что Даса на пресс-конференции перед матчем сборных Эстонии и Израиля заявил, что не занимается политикой и благодарен за годы проведенные в России и «Динамо», а также отметил, что «с гордостью представлял свою страну, играя в России». После этого эстонские болельщики вывесили плакат, на котором изобразили фамилию футболиста, где вместо первой буквы его фамилии был изображен логотип «Динамо» с каплями крови.

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Плакат, как сообщают журналисты, был снят по требованию организатора соревнований, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако позже эстонские полицейские устроили Дасе допрос, уточнив, что он, возможно, не сможет покинуть Эстонию из-за необходимости еще раз ответить на вопросы правоохранителей.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что в защиту футболиста выступили представители футбольных федераций Эстонии и Израиля, а также делегат от международной федерации футбола (ФИФА). Они, как сообщают журналисты, «попросили эстонскую полицию оставить игрока в покое» и уйти.

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Во время матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он получал мяч. Сборная Израиля, как сообщает «Матч-ТВ», собирается покинуть Эстонию 8 июня.

Ранее СМИ сообщали о штрафе в 800 евро за шапку с серпом и молотом, который был вынужден заплатить гражданин Эстонии. Он попытался провезти ее через пограничный пункт между Ивангородом и Нарвой. Пограничники конфисковали шапку, после этого мужчину впустили в страну.

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