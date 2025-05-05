Эстонца оштрафовали на 800 евро за шапку с серпом и молотом

Эстонские пограничники 3 мая оштрафовали гражданина Эстонии на 800 евро за попытку провезти через пограничный пункт между Ивангородом и Нарвой шапку с серпом и молотом, сообщает Delfi. По данным издания, на следующий день пограничники изъяли нагрудный значок и две футболки с символикой СССР у гражданина Сальвадора.

Delfi сообщает, что погранслужба объяснила обоим мужчинам, что советская символика в Эстонии запрещена, после чего они добровольно сдали эти вещи и смогли въехать в страну.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Эстонии добавили в Пенитенциарный кодекс статью 151.1 «Поддержка и оправдание международных преступлений». За демонстрацию символа, связанного с «актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением», закон предусматривает штраф или арест. Delfi поясняет, что эстонские силовики могут составить протокол по этой статье, если человек публично демонстрирует нацистскую или советскую символику.

В начале апреля сотрудники погранслужбы в Нарве изъяли футболку с советской символикой у гражданина России, пишет издание Postimees. После беседы о законах Эстонии мужчине разрешили въехать в страну.

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По данным издания «Бумага», к 9 мая власти российского Ивангорода собираются установить на берегу реки Нарова экраны и сцену, направленные в сторону Нарвы, чтобы провести концерт. Первый раз Россия устроила такое мероприятия в 2023 году. В ответ жители Нарвы во время двух предыдущих концертов вывешивали баннер «Путин — военный преступник».

С 30 апреля по 2 мая погранпереход в Нарве был закрыт, так как эстонские силовики проводили учения на случай «миграционного кризиса». Руководитель учений Департамента полиции и погранохраны Индрек Пюви говорил, что ведомство проведет тренировку по борьбе с проникновением в приграничную зону.