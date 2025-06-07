Турецкий телеканал показал выросших в своем здании котят и попросил зрителей забрать их

Ведущий вечернего выпуска новостей на турецком телеканале TYT Türk Эмре Буга во время эфира 5 июня показал пятерых котят, которые родились и выросли в здании медиа. Позже TYT Türk опубликовал об этом пост в социальной сети X и призвал зрителей забрать их себе.

Буга отметил, что котят родила живущая в здании кошка Лейла, сотрудники канала заботились о ней во время беременности, а позже помогали ухаживать и за котятами. Однако сейчас они стали активнее и журналисты не успевают за ними следить — поэтому они начали подыскивать для животных новый дом.

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Ведущий отметил, что желающие забрать котят могут связаться с телеканалом любым удобным способом. Телеканал хочет найти для них хороших хозяев, поэтому одним из условий для «усыновления» животных будет обещание хорошо заботиться о них.

В комментариях к посту телеканала часть пользователей X призвали журналистов оплатить процедуру стерилизации для кошки, родившей котят. Некоторые из комментаторов отметили, что животных можно оставить жить в здании телеканала и дальше, чтобы разнообразить новостные выпуски.

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Ранее сообщалось об исследовании ученых из США и Великобритании, которые изучали эффективность аккаунтов питомцев домашних животных для распространения рекламы в социальных сетях. Они отметили, что некоторым пользователям такой способ подачи контента показался более искренним, а ведущиеся от имени кошек, собак и других животных профили собрали в ходе эксперимента больше лайков и комментариев, чем аккаунты инфлюенсеров-людей. При этом стоимость взаимодействия для рекламодателя оказывалась ниже.

Ученые отметили, что «медийные» животные не конкурируют с людьми напрямую, а лишь создают новую нишу, которой могут воспользоваться рекламодатели. Продвижение товаров и услуг с их участием может потребовать дополнительного анализа ожиданий аудитории.