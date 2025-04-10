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Интернет и мемы

Животные могут рекламировать товары эффективнее людей

2 минуты чтения 14:35

Аккаунты домашних питомцев могут быть более эффективным каналом распространения рекламы, чем классические инфлюенсеры, сообщает научно-популярное медиа Naked Science со ссылкой на данные исследования ученых из США и Великобритании.

Профили, которые ведутся от имени кошек, собак и других животных, во время экспериментов собирали больше лайков и комментариев, а стоимость взаимодействия для рекламодателя оказывалась ниже. Исследователи связали это с тем, что такой способ подачи контента кажется некоторым категориям пользователей более искренним.

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Ученые разместили два поста с рекламой несуществующего бренда арахисовой пасты. В одном их них товар рекламировал человек, в другом — собака. Контент с лапами пса собрал больше лайков и комментариев, эта ситуация повторилась и во время следующих тестов.

Naked Science отмечает, что аналитики предсказывают рост рынка инфюенс-маркетинга. К концу 2024 года его оборот в мире достиг 35 миллиардов долларов, а за следующие пять лет ожидается достижение показателя в 60 миллиардов. Однако, как сообщают авторы текста, одновременно растут также скепсис и усталость от инфлюенсеров из-за большего числа спонсорских публикаций и публичных скандалов.

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Животные же воспринимаются искренними и убедительными. Особенно часто это происходит среди людей склонных к антропоморфизму, то есть очеловечиванию питомцев. Однако ученые отмечают, что «медийные» животные не конкурируют с людьми напрямую, а лишь создают новую нишу, которой могут воспользоваться рекламодатели.

Журналисты также подчеркнули, что продвижение с помощью «петфлюенсеров» может потребовать внимательного анализа ожиданий аудитории и тщательной работы с конкретной реакцией, которая требуется от зрителей.

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