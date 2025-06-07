Эксперты рассказали о влиянии на здоровье приложений для знакомств

Активное использование приложений для знакомств может угрожать психическому здоровью, а люди с уже имеющимися заболеваниями рискуют усугубить их симптомы. Об этом со ссылкой на мнение экспертов сообщает The Washington Post.

Журналисты также отмечают, что постоянный просмотр профилей других людей можно сравнить с думскроллингом при пролистывании новостных лет. Опрошенный The Washington Post терапевт рассказала, что встречала в практике случаи развития расстройств пищевого поведения из-за стремления лучше выглядеть в своем профиле.

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В тексте отмечается, что пользователи дейтинг-приложений сталкиваются с высоким риском попадания в зависимость от приливов дофамина, которые происходят, когда кто-то интересуется ими или пишет сообщения. При этом, как сообщают журналисты, люди с ярко выраженными симптомами депрессии и тревожности погружаются во взаимодействие с приложениями глубже других.

«Такие приложения действительно могут заставить людей чувствовать себя уродливыми и ненужными», — рассказала журналистам американский терапевт Расин Генри. Она считает, что особую осторожность при использовании приложений для знакомств стоит соблюдать молодым людям, которые еще не успели достигнуть нужной степени эмоциональной зрелости.

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При этом дейтинг-сервисы могут быть полезны для некоторых категорий людей. Журналисты отмечают, что их использование упрощает жизнь интровертам, которым сложно знакомиться и общаться с людьми офлайн. Также такие приложения позволяют общаться с людьми в более безопасной среде и не торопиться в процессе общения.

Ранее приложение Tinder запустило новую функцию, позволяющую установить предпочтения по росту потенциального партнера. Разработчики заверили, что она будет рекомендательной — не подходящие под выставленные ограничения профили не будут блокироваться в ленте.

Пользователи соцсетей раскритиковали это нововведение и выразили опасение, что из-за него им будет еще сложнее найти себе пару. Журналисты отмечали, что дискриминация по росту широко распространена на дейтинг-платформах, причем сталкиваются с ней как мужчины, так и женщины.