В Tinder появилась опция выбора партнера по росту

Приложение для знакомств Tinder запустило новую функцию, позволяющую платным подписчикам указывать предпочтения по росту партнера. В самой компании утверждают, что обновление проходит глобальное тестирование, пишет TechCrunch.
Отмечается, что доступ к новой функции получат подписчики тарифов Tinder Gold и Premium. При этом настройка будет работать не как «жесткий фильтр», а как предпочтение — она не будет блокировать или исключать профили, а лишь поможет алгоритму учитывать эти параметры при подборе пар.
«Мы всегда прислушиваемся к тому, что важно нашим пользователям и тестирование платного фильтра по росту — отличный пример того, как мы работаем быстро, четко и целенаправленно», — заявил изданию вице-президент по коммуникациям в Tinder Фил Прайс Фрай.
По его словам, эта функция входит в «масштабные усилия по созданию более целенаправленного общения на платформе».
«Наши новые принципы лежат в основе каждого решения. Это касается сразу нескольких из них: приоритета пользовательского опыта, быстроты внедрения и обучения. Не каждый тест становится постоянной функцией, но каждый позволяет нам лучше понять, как создать более умный и релевантный сервис и развивать всю категорию», — добавил Фрай.
Тем временем, пользователи уже успели раскритиковать новую функцию, пишет The Independent. Так, многие мужчины выразили опасения, что из-за нового фильтра они не смогут найти себе пару.
«Для невысоких мужчин все кончено. Что им теперь делать?» — написал один из пользователей в соцсети X (Twitter).
По данным The Independent, дискриминация по росту (heightism) широко распространена на платформах для знакомств. Согласно статистике OKCupid, мужчины нередко прибавляют к своему росту два дюйма (5,08 сантиметра) в анкете, чтобы выглядеть более привлекательными для женщин. Причем предвзятость работает в обе стороны: женщина ростом 5 футов 4 дюйма (примерно 163 см) получает на 60 сообщений в год больше, чем женщина ростом 6 футов (около 183 см).
В приложении Hinge, также принадлежащем компании Match Group (владельцу Tinder), фильтр по росту уже доступен для подписчиков. В самом Tinder пользователи бесплатной версии могут указывать лишь базовые параметры поиска, такие как возраст, ориентация и расстояние.