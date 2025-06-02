В Tinder появилась опция выбора партнера по росту

Приложение для знакомств Tinder запустило новую функцию, позволяющую платным подписчикам указывать предпочтения по росту партнера. В самой компании утверждают, что обновление проходит глобальное тестирование, пишет TechCrunch.

Отмечается, что доступ к новой функции получат подписчики тарифов Tinder Gold и Premium. При этом настройка будет работать не как «жесткий фильтр», а как предпочтение — она не будет блокировать или исключать профили, а лишь поможет алгоритму учитывать эти параметры при подборе пар.

«Мы всегда прислушиваемся к тому, что важно нашим пользователям и тестирование платного фильтра по росту — отличный пример того, как мы работаем быстро, четко и целенаправленно», — заявил изданию вице-президент по коммуникациям в Tinder Фил Прайс Фрай.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

По его словам, эта функция входит в «масштабные усилия по созданию более целенаправленного общения на платформе».

«Наши новые принципы лежат в основе каждого решения. Это касается сразу нескольких из них: приоритета пользовательского опыта, быстроты внедрения и обучения. Не каждый тест становится постоянной функцией, но каждый позволяет нам лучше понять, как создать более умный и релевантный сервис и развивать всю категорию», — добавил Фрай.

Тем временем, пользователи уже успели раскритиковать новую функцию, пишет The Independent. Так, многие мужчины выразили опасения, что из-за нового фильтра они не смогут найти себе пару.

«Для невысоких мужчин все кончено. Что им теперь делать?» — написал один из пользователей в соцсети X (Twitter).

Самая вымирающая страна в мире Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт Мир 13 минут чтения

По данным The Independent, дискриминация по росту (heightism) широко распространена на платформах для знакомств. Согласно статистике OKCupid, мужчины нередко прибавляют к своему росту два дюйма (5,08 сантиметра) в анкете, чтобы выглядеть более привлекательными для женщин. Причем предвзятость работает в обе стороны: женщина ростом 5 футов 4 дюйма (примерно 163 см) получает на 60 сообщений в год больше, чем женщина ростом 6 футов (около 183 см).

В приложении Hinge, также принадлежащем компании Match Group (владельцу Tinder), фильтр по росту уже доступен для подписчиков. В самом Tinder пользователи бесплатной версии могут указывать лишь базовые параметры поиска, такие как возраст, ориентация и расстояние.





