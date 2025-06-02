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Интернет и мемы

В Tinder появилась опция выбора партнера по росту

2 минуты чтения 20:14

Приложение для знакомств Tinder запустило новую функцию, позволяющую платным подписчикам указывать предпочтения по росту партнера. В самой компании утверждают, что обновление проходит глобальное тестирование, пишет TechCrunch.

Отмечается, что доступ к новой функции получат подписчики тарифов Tinder Gold и Premium. При этом настройка будет работать не как «жесткий фильтр», а как предпочтение — она не будет блокировать или исключать профили, а лишь поможет алгоритму учитывать эти параметры при подборе пар.

«Мы всегда прислушиваемся к тому, что важно нашим пользователям и тестирование платного фильтра по росту — отличный пример того, как мы работаем быстро, четко и целенаправленно», — заявил изданию вице-президент по коммуникациям в Tinder Фил Прайс Фрай.

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По его словам, эта функция входит в «масштабные усилия по созданию более целенаправленного общения на платформе». 

«Наши новые принципы лежат в основе каждого решения. Это касается сразу нескольких из них: приоритета пользовательского опыта, быстроты внедрения и обучения. Не каждый тест становится постоянной функцией, но каждый позволяет нам лучше понять, как создать более умный и релевантный сервис и развивать всю категорию», — добавил Фрай.

Тем временем, пользователи уже успели раскритиковать новую функцию, пишет The Independent. Так, многие мужчины выразили опасения, что из-за нового фильтра они не смогут найти себе пару.

«Для невысоких мужчин все кончено. Что им теперь делать?» — написал один из пользователей в соцсети X (Twitter).

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По данным The Independent, дискриминация по росту (heightism) широко распространена на платформах для знакомств. Согласно статистике OKCupid, мужчины нередко прибавляют к своему росту два дюйма (5,08 сантиметра) в анкете, чтобы выглядеть более привлекательными для женщин. Причем предвзятость работает в обе стороны: женщина ростом 5 футов 4 дюйма (примерно 163 см) получает на 60 сообщений в год больше, чем женщина ростом 6 футов (около 183 см).

В приложении Hinge, также принадлежащем компании Match Group (владельцу Tinder), фильтр по росту уже доступен для подписчиков. В самом Tinder пользователи бесплатной версии могут указывать лишь базовые параметры поиска, такие как возраст, ориентация и расстояние.


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