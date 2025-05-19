Трамп потребовал от крупнейшего ритейлера покрыть убытки от новых тарифов за свой счет

Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы компании Walmart повысить цены из-за введенных Белым домом импортных пошлин и потребовал от ее руководства покрыть издержки за счет ранее полученной прибыли. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social 17 мая.

Ранее финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни рассказал журналистам CNBC, что компании придется повысить цены в конце мая. Он пообещал, что сеть возьмет на себя покрытие части расходов, но не сможет удерживать цены на текущем уровне. «В прошлом году Walmart заработал миллиарды долларов, намного больше, чем ожидалось. <…> Они должны, как говорится, «СЪЕСТЬ ТАРИФЫ» и не взимать с уважаемых клиентов НИЧЕГО», — ответил Трамп.

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Агентство Assosiated Press отмечает, что генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон присутствовал на состоявшейся в апреле встрече представителей бизнеса с Трампом. На ней президент обсуждал с делегатами от компаний введенные пошлины, однако затем Трамп публично критиковал те из них, которые планировали повысить свои цены из-за убытков, возникших из-за новых пошлин.

Walmart Трамп пообещал, что будет «следить» за сохранением цен вместе с их покупателями и подчеркнул, что, по его мнению, компания должна прекратить использовать введенные Белым домом тарифы в качестве аргумента для повышения цен. Как отмечают журналисты, Walmart прогнозирует рост на практически все товары «от бананов до автокресел для детей».

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Ранее СМИ сообщали о звонке Трампа основателю Amazon Джеффу Безосу после появления новостей о возможных планах компании по отображению влияния величины импортных пошлин на повышение конечной стоимости товара. Вскоре компания опубликовала заявление, в котором утверждалось, что такие планы никогда не одобрялись и не будут реализованы.

Компания Apple, которая, по сообщениям журналистов, также рассматривает возможность увеличения цен на свою продукцию, пытается избежать упоминания новых тарифов в качестве причины при аргументировании повышения стоимости. Мера якобы рассматривается именно из-за пошлин, но руководство компании опасается озвучивать это прямо из-за возможной реакции Белого дома.