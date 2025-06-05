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Мир

Женщина рассказала о попытке Пи Дидди подвесить ее над краем балкона 17 этажа

2 минуты чтения 03:15 | Обновлено: 03:16

Подруга певицы Кэсси (Кассандры Вентуры), бывшей девушки рэпера Пи Дидди (Шона Комбса), дизайнер Брайана Боголан 4 июня рассказала в суде, что Комбс однажды подвесил ее над краем балкона 17 этажа. Также женщина дала показания о насилии и угрозах со стороны рэпера, сообщает The New York Times.

По словам Боголан, в сентябре 2016 года она была в гостях у Вентуры. Однажды утром, когда она спала, ее разбудил стук в Комбса в дверь квартиры. Она вышла на балкон, «пытаясь вести себя непринужденно», а Комбс, войдя в квартиру, направился прямо к ней, взял ее за подмышки сзади и положил на перила балкона.

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«На долю секунды я подумала, что сейчас упаду», — заявила Боголан в суде. Она уточнила, что ее рост чуть больше полутора метров, а вес около 50 килограммов, а Комбс «был крупнее». Она утверждала, что рэпер продержал ее в таком положении около 10-15 секунд, при этом кричал: «Ты знаешь, что ты сделала».

После этого Комбс бросил свою знакомую на балконную мебель, сказала она суду. NYT сообщает, что присяжным показали сделанные позднее в день нападения фотографии Боголан в шейном корсете, перевязанными ранами на спине и с большим синяком на ноге.

Боголан утверждает, что после нападения у нее развилась «сильнейшая паранойя», ее мучают ночные кошмары, и она начала кричать во сне. По ее словам, сейчас эти проблемы у нее «немного рассеялись».

Сторона защиты указывала, что в показаниях Боголан об этом инциденте есть несоответствия. Женщина объясняет это тем, что ей сложно вспоминать детали. Например, адвокат Комбса Николь Уэстморленд спросила: «Разве вы не обвиняли мистера Комбса в том, что он на самом деле совершил сексуализированное насилие над вами на том балконе?» — Боголан ответила, что не помнит об этом. Такой же ответ она дала на вопрос адвоката о том, правда ли, что за два дня до заседания женщина говорила прокурорам, что не помнит подробности нападения.

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Рэпера Пи Дидди обвиняют по делу о торговле людьми, рэкете и сексуализированном насилии. Дело против него началось после того, как CNN опубликовал видео с камер наблюдения в гостинице, на котором он избивает Вентуру. С сентября прошлого года он находится под стражей. На суде Вентура рассказала, что Дидди принуждал ее участвовать в вечеринках с употреблением наркотиков и половыми контактами с мужчинами-эскортниками.

Боголан подала иск о нападении на балконе в декабре прошлого года, сообщало Би-би-си. Издание также отмечает, что в иске Вентуры 2023 года упоминался эпизод, когда Комбс «поднял одну из подруг Вентуры, как ребенка, и свесил ее с балкона».

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