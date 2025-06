Ученые связали прием оральных контрацептивов с риском инсульта у женщин

Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) может втрое увеличивать риск развития криптогенного ишемического инсульта у молодых женщин. Такие данные были представлены на майской конференции Европейской организации по изучению инсульта (ESOC) 2025 года.

Отмечается, что криптогенный ишемический инсульт, то есть инсульт неясного происхождения, составляет до 40% всех случаев ишемических инсультов. Несмотря на столь высокую распространенность, роль половых факторов риска, включая гормональную контрацепцию, в его развитии до сих пор почти не изучена.

В новом исследовании SECRETO (Searching for Explanations for Cryptogenic Stroke in the Young) ученые решили выяснить, какую роль может играть прием комбинированных оральных контрацептивов в развитии криптогенного ишемического инсульта у молодых женщин. В исследовании приняли участие 268 пациенток в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших криптогенный инсульт, и столько же здоровых женщин. Среди пациенток 66 принимали КОК, тогда как в контрольной группе их было 38.

После учета таких факторов, как возраст, гипертония, курение, мигрень с аурой и абдоминальное ожирение было установлено, что прием КОК может быть связан с увеличением риска инсульта почти в три раза.

«Наши результаты подтверждают ранее полученные данные о связи между приемом оральных контрацептивов и риском инсульта. Особенно важно, что эта связь сохраняется даже при учете других известных факторов риска, что указывает на возможное участие дополнительных — генетических или биологических — механизмов», — заявила ведущий автор исследования, доктор Мине Сезгин.

Отмечается, что большинство препаратов, которые принимали участницы исследования, содержали эстроген этинилэстрадиол в средней дозе около 20 микрограмм. Кроме того, фиксировались и другие формы эстрогенов, такие как эстрадиол гемигидрат и эстрадиол валерат.

Несмотря на то, что текущие данные требуют дополнительного подтверждения в будущих проспективных исследованиях (то есть таких, где наблюдают пациентов во времени), уже сейчас ученые советуют врачам быть осторожными при назначении комбинированных оральных контрацептивов женщинам, у которых есть факторы риска заболеваний сосудов или у тех, кто уже перенес ишемический инсульт.

Тем не менее исследователи отметили, что абсолютный риск таких побочных эффектов остается невысоким. Например, согласно их подсчетам, на каждые 4760 женщин, принимающих КОК, приходится один дополнительный случай инсульта в год, а один дополнительный инфаркт миокарда — на каждые 10 000 женщин в течение года использования.