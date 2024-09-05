Заработавшего миллионы долларов на сгенерированных песнях мужчину обвинили в мошенничестве

Прокуратура Манхэттена предъявила музыканту из штата Северная Каролина Майклу Смиту обвинение в мошенничестве при распространении сотен тысяч сгенерированных искусственным интеллектом треков. Музыкант за семь лет заработал десять миллионов долларов в виде платежей за потоковое воспроизведение этих композиций, сообщил журнал Billboard со ссылкой на обвинительное заключение.

Федеральные прокуроры предъявили 52-летнему музыканту Смиту обвинения в мошенничестве «с использованием средств связи», заговоре «с целью мошенничества с использованием средств связи» и заговоре с целью отмывания денег. Мошенничество продолжалось с 2017 по 2024 год, пишут журналисты.

Согласно обвинительному заключению, Смит разместил сотни тысяч треков на Spotify, Amazon Music, Apple Music и YouTube Music. Прокуратура сочла, что из-за деятельности подозреваемого более миллиона долларов недополучили авторы песен и артисты, чьи произведения «были просмотрены реальными потребителями на законных основаниях».

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Согласно обвинительному заключению, Смиту помогал генеральный директор неназванной музыкальной компании. Подозреваемый и гендиректор подписали договор, по которому компания поставляла от одной до десяти тысяч сгенерированных ИИ песен ежемесячно. Часть денег, заработанных на стриминге, он успел передать этой компании, сообщила прокуратура.

Прокуратура утверждает, что Смит собрал тысячи учетных записей электронной почты, чтобы создать на стриминговых платформах армию «бот-аккаунтов». На пике одновременно действовали «до 10 000 активных ботов», говорится в обвинительном заключении. По версии прокуроров, музыкант платил ряду «соучастников в США и за рубежом» за ввод данных при регистрации «бот-аккаунтов».

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«Нам нужно быстро получить ТОННУ песен, чтобы сработал обход антимошеннической политики, которую все эти ребята сейчас применяют», — процитировала прокуратура отправленное с адреса Смита одному из его собеседников электронное письмо. При этом Смит является настоящим музыкантом с собственным небольшим каталогом песен, добавило ведомство.

Весной 2023 года управляющая системой механического лицензирования на стриминг-сервисах некоммерческая организация MLC прекратила перечисление роялти Смиту и сделала ему запрос по поводу возможного мошенничества, сообщил Billboard. В ответ Смит и его представители «неоднократно лгали», сказано в обвинительном заключении прокуратуры.

Генеральный директор MLC Крис Аренд сказал журналистам Billboard, что выдвинутые против Смита обвинения проливают свет на «серьезную проблему мошенничества в области музыкального стриминга».

Рост числа генерируемых искусственным интеллектом песен вызывает серьезную озабоченность у экспертов по мошенничеству, сообщили журналисты издания. В июне компании Sony Music, Warner Music Group и Universal Music Group подали иск против компаний Suno и Udio, специализирующихся на генерации музыки с помощью ИИ. В иске говорится, что подобные треки «насытят рынок контентом, созданным машиной» и этот контент будет «удешевлять и в конечном итоге заглушать» звукозаписи, созданные человеком.

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