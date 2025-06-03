В Швейцарии зафиксировали отрицательную инфляцию

Отрицательная инфляция или дефляция была зафиксирована в мае в Швейцарии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на Федеральное статистическое управление страны.

Так, по данным ведомства, в мае потребительские цены в Швейцарии снизились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такая динамика ранее была предсказана в рамках консенсус-прогноза экспертов, представленного Trading Economics. Отмечается, что дефляция фиксируется в этой стране впервые за последние четыре года.

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Так, в мае цены на транспортные услуги в стране снизились на 3,7%, товары и услуги для дома упали в цене на 2,6%, продукты питания и безалкогольные напитки — на 0,3%. В то же время алкоголь и табак подорожали на 1,6%, услуги ресторанов и отелей выросли в цене на 1,3%, а коммунальные услуги и энергоносители стали дороже на 1,1%.

В апреле инфляция в Швейцарии снизилась до нуля, опустившись с 0,3% в марте. Это самый низкий показатель с марта 2021 года, когда была зафиксирована дефляция в 0,2%.

Bloomberg объясняет происходящее в Швейцарии укреплением местной валюты — швейцарского франка — на фоне глобальной торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом.

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Швейцарский национальный банк ожидает, что к концу года инфляция составит 0,4 процента.

Согласно прогнозу экономиста UBS Максима Боттерона, Швейцарский национальный банк на следующем заседании может снизить процентную ставку до нуля процентов. Bloomberg уточняет, что следующее решение по размеру процентной ставки организация примет 19 июня.