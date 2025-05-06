Инфляция в Швейцарии упала до нуля

Уровень годовой инфляции в Швейцарии в апреле достиг нуля, опустившись с 0,3 процента в марте. Это самый низкий показатель с марта 2021 года, когда инфляция составляла -0,2 процента, сообщает агентство Bloomberg.

Издание пояснило, что нулевая инфляция связана с укреплением швейцарского франка, потому что это снижает стоимость импортных товаров. В апреле франк вырос по отношению к остальным мировым валютам: евро, доллару, японской иене и фунту стерлингов. Это связано с пошлинами, которые президент США Дональд Трамп ввел против многих торговых партнеров. Из-за этого инвесторы начали активнее покупать швейцарскую валюту.

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Швейцарский национальный банк ожидает, что к концу года инфляция составит 0,4 процента. По прогнозу главы банка Мартина Шлегеля, в течение нескольких месяцев этот показатель может опускаться ниже нуля.

Экономист ODDO BHF Артур Джурус отметил, что инфляция в апреле могла бы быть отрицательной, но этому помешал рост стоимости аренды жилья в Швейцарии. Напротив, снижению инфляции способствовало уменьшению стоимости импортных товаров, в том числе энергоносителей и топлива.

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Согласно прогнозу экономиста UBS Максима Боттерона, Швейцарский национальный банк на следующем заседании может снизить процентную ставку до нуля процентов. Bloomberg уточняет, что следующее решение по размеру процентной ставки организация примет 19 июня.

В Евросоюзе, окружающем Швейцарию, инфляция в апреле составила 2,2 процента, а швейцарские цены, с точки зрения европейцев, выросли на 0,3 процента за этот период.