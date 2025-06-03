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Мир

Трамп сообщил о пополнении арсеналов США «невиданными темпами»

2 минуты чтения 09:31 | Обновлено: 09:32

Арсеналы вооруженных сил США пополняются «невиданными темпами». Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Только что состоялся замечательный разговор с нашими военными руководителями. Это самые сильные вооруженные силы, которые когда-либо были у нас, включая тот факт, что мы накапливаем оружие невиданными для нашей страны темпами», — говорится в сообщении. «Надеюсь, однако, что нам никогда не придется его использовать!» — добавил американский президент.

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Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о переходе вооруженных сил страны в режим боевой готовности. «Мы переходим к состоянию боевой готовности, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — заявил он.

Стармер также представил планы правительства по расходам на оборону. Он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в оборонной политике страны с целью создать армию, которая будет «в десять раз смертоноснее к 2035 году». 

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