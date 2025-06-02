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Политика

Великобритания заявила о переходе к режиму боевой готовности

2 минуты чтения 17:27

Вооруженные силы Великобритании, согласно новой оборонной стратегии, переходят в режим боевой готовности. Об этом во время пресс-конференции в Глазго 2 июня заявил премьер-министр страны Кир Стармер, пишут Би-би-си и The Guardian.

«Мы переходим к состоянию боевой готовности, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы», — заявил он.

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Сообщается, что во время прямой трансляции британский премьер представил планы правительства по расходам на оборону. По данным Sky News, Стармер объявил о трех «фундаментальных изменениях» в оборонной политике страны с целью создать армию, которая будет «в десять раз смертоноснее к 2035 году». 

Так, помимо режима боевой готовности, одной из целей вооруженных сил станет «ориентирование на укрепление НАТО». Третий принцип, по его словам, подразумевает внедрение инноваций в вооруженных силах «со скоростью военного времени». 

Стармер также ранее заявлял, что Великобритания не может игнорировать постоянную угрозу со стороны России и должна быть готова к потенциальному конфликту, чтобы предотвратить его. Он также подтвердил намерение увеличить оборонные расходы до 3% ВВП, но без конкретных сроков.

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Ранее британское правительство сообщило о намерении построить 12 атомных ударных подлодок типа SSN-AUKUS, которые должны поступить на вооружение к концу 2030-х годов. Проект опирается на инвестиции в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20,25 миллиардов долларов), направленные на реализацию суверенной программы по созданию новых ядерных боеголовок и модернизацию оборонной инфраструктуры.


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