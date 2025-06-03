Премьер-министр Монголии подал в отставку после массовых протестов из-за роскошного образа жизни сына

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн подал в отставку после того, как не смог набрать необходимое количество голосов на вотуме недоверия. Это произошло на фоне массовых протестов в стране из-за расточительных трат и демонстрации роскошной жизни его сыном. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, Оюун-Эрдэнэ, получивший образование в Гарварде, руководит Монголией с 2021 года. На вотуме недоверия он набрал лишь 44 из необходимых 64 голосов от законодателей. Теперь, по данным FT, Монгольская народная партия, которая находится в коалиции с двумя другими партиями, попытается сформировать правительство в ближайшие дни.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

FT отмечает, что уход премьер-министра ставит под угрозу многие проекты в Монголии. Так, Оюун-Эрдэнэ долгое время стремился получить инвестиции от западный горнодобывающих компаний, чтобы освоить обширные месторождения меди, урана и других полезных ископаемых в стране.

Кроме того, Оюун-Эрдэнэ выступил инициатором плана по сокращению бедности в Монголии вдвое, до 15%, к конце десятилетия. В его основе лежали иностранные инвестиции, которые могли бы привести к увеличению ВВП более чем в два раза к 2030 году по сравнению с 2022 годом.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

Выступая перед голосованием в парламенте, премьер-министр попытался защитить себя перед лицом усиливающихся «политических атак», но в то же время признал, что он уделял «недостаточно внимания социальным и внутриполитическим вопросам». Так, в конце 2022 года в Монголии вспыхнули протесты из-за коррупции в угольном секторе.

Последние протесты в стране начались после того, как сын премьер-министра Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ сделал предложение своей невесте с дорогим обручальным кольцом, а также подарил ей автомобиль Mercedes-Benz, устроил полет на вертолете и запуск фейерверков. Кроме того, Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ ради предложения снял все дома на курорте Seven Nuga Resort — там аренда одного дома может достигать 400 долларов в сутки. Это чуть больше половины среднего заработка жителей страны.

