Подаривший дорогое кольцо и машину невесте сын премьер-министра Монголии вызвал массовые протесты против отца

Жители Монголии выходят на масштабные акции протеста после того, как сын премьер-министра страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна сделал предложение своей невесте, продемонстрировав при этом значительное количество атрибутов роскошной жизни. Об этом сообщает CNN.

Протестующие из движения «Уйти в отставку просто» требуют от премьер-министра покинуть свой пост. Невеста сына политика, как отмечает «Коммерсантъ», опубликовала в социальных сетях видео, из которого следует, что мужчина подарил ей дорогое обручальное кольцо, автомобиль Mercedes-Benz, устроил полет на вертолете и запуск фейерверков. Местные СМИ сообщили, что Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ снял все дома и коттеджи на курорте Seven Nuga Resort, чтобы сделать предложение.

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Стоимость аренды одного дома на этом курорте, как отмечают журналисты, достигает полутра миллионов тугриков в день (около 400 долларов), средний размер заработной платы в Монголии — два с половиной миллиона тугриков (около 700 долларов). Протестующие считают подозрительным наличие таких средств у родных политика, заявляющего, что он происходит из обычной сельской семьи.

CNN отмечает, что жители Монголии уже две недели выходят на протесты, но власти называют подозрения в возможных финансовых нарушениях со стороны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна необоснованными. В офисе политика в ответ на просьбу о комментарии журналистам предложили изучить его ежегодные финансовые декларации.

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Аналитики, на мнение которых ссылается CNN, утверждают, что доказательств коррумпированности со стороны премьер-министра нет, а публикации его сына стали поводом для протестов из-за того, что монгольское общество разочаровано властями и сомневается в независимости судебной системы страны.

Из-за протестов и политического скандала, как отмечается в тексте, коалиционное правительство Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна близко к распаду. Это может привести к голосованию о доверии премьер-министру в парламенте Монголии в ближайшие дни. Сам он вместе с сыном обратился в антикоррупционный орган страны и пообещал подать в отставку в случае обнаружения нарушений законодательства.