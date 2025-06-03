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Мир

Россиян с пятилетними паспортами стали задерживать на границе и депортировать из Франции

2 минуты чтения 15:07

Двое россиян 1 июня прилетели в Париж из Еревана с пятилетними небиометрическими паспортами. На пограничном контроле их задержали, а после депортировали. Об этом они рассказали в инстаграме.

По словам Натальи, которая поехала во Францию со своим спутником, пару держали в отделении миграционной службы на протяжении шести часов. В это время у них забрали паспорта. В опубликованном туристами видеоролике можно увидеть документ об отказе во въезде. Причиной, как утверждает Наталья, стало то, что с 1 июня Франция перестала признавать визы, которые россияне с пятилетними паспортами получили после 3 мая.

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«Мы в недоумении. Начинаем спешно читать новости на сайте консульства России о правилах и законах перелета во Францию. У нас на руках виза, бронь отеля, плюс билеты на следующий вылет из Парижа в Милан — все это уже мусор. Телефон экстренных служб, указанных на сайте консульства России, естественно, не отвечает», — написала Наталья.

Как отмечает телеграм-канал «Ну че, народ, погнали!», путешественники настаивали, что получили визы до 3 мая, однако не смогли предоставить документальных подтверждений. Телеграм-канал «Улететь» предположил, что правила о том, что россиян с визами, полученными до 3 мая в небиометрические паспорта, должны пускать во Францию, могли еще не донести до пограничников.

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Наталья добавила, что с парой общались корректно, а сотрудники погранслужбы были настроены «лояльно». «Ну че, народ, погнали!» утверждает, что ему известно еще о нескольких похожих случаях, однако туристы отказались рассказывать о них публично. Ранее сообщалось, что исключение из новых правил предусмотрено только для детей младше 15 лет.

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