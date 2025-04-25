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Мир

Франция перестанет признавать выданные после 3 мая визы в пятилетних паспортах россиян

2 минуты чтения 22:05 | Обновлено: 22:12

Франция больше не признает небиометрические (выдаваемые на пять лет) заграничные паспорта россиян, обратила внимание «Медуза». Европейские визовые центры в России сообщили, что запрет введен с 14 апреля, при этом французские пограничники будут принимать российские загранпаспорта старого образца с визами, выданными до 3 мая.

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Вчера телеграм-канал «Улететь» заметил на сайте Совета Европейского союза информацию о том, что Франция не признает небиометрические российские паспорта — за исключением паспортов, выданных детям до 15 лет. Позднее канал опубликовал письмо венгерского визового центра, который сообщил, что Венгрия может выдать визу по пятилетнему паспорту, однако с таким документом не получится въехать в Эстонию, Чехию, Данию и Францию.

Также «Улететь» обнаружил на сайте итальянского визового центра Almaviva уведомление о том, что Франция перестала признавать российские пятилетние загранпаспорта с 14 апреля. «Принимая во внимание, что многие граждане РФ подали визовые заявления до официального уведомления, французской пограничной полиции поручено пропускать обладателей паспортов РФ старого образца с шенгенскими визами, выданными до 3 мая 2025 года», — уточняет организация.

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Другой итальянский визовый центр VMS разместил ту же информацию, что и их коллеги, и уточнил, что узнал об этом в консульстве. Публично французские дипломаты не объявляли об отказе признавать небиометрические паспорта из России.

Ранее Эстония, Дания и Чехия также запретили въезд россиян без биометрического паспорта.

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