Вызванная политикой Трампа утечка мозгов из США пойдет на пользу остальному миру

Политика администрации президента США Дональда Трампа, выразившаяся в масштабном сокращении финансирования научных исследований и отзыве виз у иностранных студентов, может стать причиной утечки мозгов из США, от которой выиграет весь остальной мир. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, университеты и научно-исследовательские институты Канады, Азии и Европы уже соревнуются за право принять у себя научные кадры, покидающие США. Так, власти ЕС уже выделили 500 миллионов евро на ближайшие три года, «чтобы сделать Европу магнитом для исследователей».

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Во Франции университет в Марселе надеется привлечь к себе ученых из США в рамках новой программы под названием «Безопасное место для науки». Одновременно в Канаде организация по исследованиям в области здравоохранения вложила более 21 миллиона долларов в программу по привлечению из Соединенных Штатов и других стран 100 молодых ученых. В свою очередь, Исследовательский совет Норвегии учредил фонд для привлечения в страну новых исследователей. Также ученых из США пытается привлечь Сингапур. Президент расположенного там Технологического университета Наньян сообщил, что это учреждение уже рассылает приглашения «звездным» американским исследователям.

Новую программу по поиску и привлечению в страну научных талантов запустила академия наук Австралии. Там надеются не только вернуть из США на родину австралийских специалистов, но и привлечь разочаровавшихся в политике администрации Трампа американских ученых.

«Мы знаем, что эти люди хорошо подготовлены, талантливы и могут многое предложить», — сказала исполнительный директор академии Анна-Мария Арабиа.

По ее словам, пустоту, образовавшуюся из-за сокращения финансирования науки в США, спешит заполнить множество научных учреждений со всего мира, что отражает существующий «глобальный голод» по специалистам в области науки и технологий.

«Крайне важно, чтобы наука могла развиваться без идеологического вмешательства», — подчеркнула она.

Как отмечает CNN, действия администрации Трампа уже привели к масштабному сокращению финансирования Национального института здравоохранения, который ежегодно направляет почти 50 миллиардов долларов на медицинские исследования в университетах, больницах и научных учреждениях.

Так, по данным телеканала, только с февраля по апрель Вашингтон отменил почти 700 научных грантов этой организации, а в будущем планируется сократить финансирование института на 40%.