СМИ: власти США приостановили собеседования для студенческих виз

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения обязательной проверки всех иностранных студентов, которые хотят учиться в США. Из-за этого посольствам и консульствам страны разослали предписание приостановить назначение новых собеседований для тех, кто подался на студенческую визу. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, власти хотят проверять соцсети заявителей. Отмечается, что такие меры могут серьезно замедлить обработку заявок на студенческие визы и нанести ущерб многим университетам, которые зависят от иностранных студентов в финансовом плане.

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«С этого момента в рамках подготовки к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях консульские отделы не должны увеличивать количество мест для записи на прием по студенческим или обменным визам (F, M и J) до тех пор, пока не будут выпущены отдельные указания», — говорится в письме, подписанном госсекретарем Марко Рубио. В документе сказано, что дальнейшие указания должны появиться «в ближайшие дни».

Politico пишет, что ранее администрация Трампа уже вводила требования проверять соцсети, однако они были направлены в основном на тех, кто возвращался в страну и мог участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.

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В предписании администрации не указано, на что именно будет направлена новая проверка, однако в нем упоминаются указы Трампа, нацеленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом.

Ранее Дональд Трамп запретил Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Вскоре стало известно, что администрация президента США хочет аннулировать все правительственные контракты с университетом на сумму около 100 миллионов долларов.