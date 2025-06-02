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Мир

Хогвартс превратится в реальную школу для актеров сериала по «Гарри Поттеру»

2 минуты чтения 14:04 | Обновлено: 14:25

Дети, исполняющие главные роли в новой телеадаптации «Гарри Поттера» от HBO, будут учиться не в обычных школах, а в специально организованной для них «мини-школе» прямо на киностудии Warner Brothers в Ливсдене. Причина — плотный съемочный график, рассчитанный на 10 лет, пишет The Guardian.

Актерам, задействованным в проекте, сейчас от 9 до 11 лет, и свои подростковые годы они проведут, совмещая уроки и подготовку к экзаменам с заучиванием сценария и часами в гримерке, — отметил глава HBO Кейси Блойс. По его словам, примерно 6 – 9 месяцев в году дети будут работать в кадре, поэтому в обычной школе учиться они просто не смогут. 

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Эксперты, опрошенные The Guardian, отмечают, что с учетом количества актеров, создание такой школы — очень масштабный и сложный проект. «Потребуется полноценное управление: директор, заведующий учебной частью, отдельные преподаватели. Это куда сложнее, чем типичный съемочный педагог, который занимается с парой детей по несколько часов в день в течение месяца, — говорит один из собеседников издания. — Я не знаю, кто получит эту работу, но это замечательная возможность — заботиться, возможно, о 30 детях на протяжении месяцев, а может, и дольше… Нужно будет нести ответственность за все их образование».

По словам Джудит Филлипс, которая была преподавателем на съемках оригинальных фильмов о Гарри Поттере, детям важно обеспечить не менее 15 часов обучения в неделю, причем учителя должны быть доступны с восьми утра. В массовых сценах — например, во время матчей по квиддичу — может участвовать до 400 детей, говорит Филлипс: «На съёмочной площадке время — деньги. Так что если в дверь стучат и говорят, что ваш ученик нужен на площадке — это не значит “доделай задание”. Это значит — положи ручку и иди».

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На прошлой неделе стали известны имена актеров, утвержденных на главные роли в сериале от HBO. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластар Стаут. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг полностью одобрила кастинг актеров.

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