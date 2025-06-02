Фейковый аккаунт Моссада похвалил Украину за операцию против российских бомбардировщиков

Операция Службы безопасности Украины (СБУ), в рамках которой накануне были атакованы аэродромы стратегической бомбардировочной авиации России, заслужила комплимент от фейкового аккаунта израильской разведки Моссад. О том, что аккаунт Mossad Commentary является фейком, ранее писало издание Euronews. Кроме того, в 2024 году об этом же сообщал американский журнал Newsweek, уточняя, что единственным аккаунтом Моссада в X является mossad_career.

«Украинская операция против России — сигнал тревоги в эпоху беспилотной войны. Кто-то сказал, что у Украины нет карт. Он доказал его ошибку», — говорится в посте в соцсети X в якобы верифицированном аккаунте Вместе с постом было опубликовано сгенирированное нейросетями изображение президента Украины Владимира Зеленского с пятью бубновыми тузами в руках. Это, вероятно, является отсылкой к перепалке, которая произошла в феврале в Белом доме между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Тогда Трамп несколько раз повторил, что у его украинского коллеги «нет карт».

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Накануне СБУ провела беспрецедентную операцию, атаковав с помощью FPV-дронов аэродромы базирования российских стратегических бомбардировщиков в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Как сообщили позже в украинской спецслужбе, эта операция готовилась полтора года, а дроны запускались из кузовов грузовых автомобилей, которые были заранее припаркованы в непосредственной близости от своих целей.

Как утверждали в Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание «нескольких единиц авиационной техники».

В то же время в СБУ заявили, что в результате операции была уничтожена треть всех российских носителей крылатых ракет, а суммарный нанесенный ущерб оценили в семь миллиардов долларов.

Обновлено в 16:35. Изначально в новости утверждалось, что речь идет о реальном аккаунте Моссада. Мы приносим извинения читателям.