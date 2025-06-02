СМИ: Украина опасается ухудшения отношений с Западом после атак на российские аэродромы

В Киеве опасаются, что проведенная накануне атака на российские военные аэродромы может привести к ухудшению отношений с Западом. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Есть опасения, что это станет Синопом», — сказал он, имея в виду Синопское сражение, развернувшееся в ходе Крымской войны в 1853 году. Тогда черноморская эскадра Российской империи под командованием Павла Нахимова разгромила турецкий флот. В британской прессе сражение назвали «синопской резней», а Россия после этого оказалась в международной изоляции.

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Накануне источник CBS News заявил, что Киев не уведомил Вашингтон о планирующейся атаке по военным аэродромам, на которых базируются российские стратегические бомбардировщики. Так, нападению подверглись аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Минобороны России тогда сообщили, что в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены. В то же время в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Как сообщалось, для атаки были использованы FPV-дроны, которые запускались из грузовых автомобилей, заранее припаркованных в непосредственной близости от своих целей.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, эта операция под названием «Паутина» готовилась полтора года. В результате, как утверждают в спецслужбе, удалось поразить более трети российских стратегических носителей крылатых ракет и нанести ущерб на сумму более семи миллиардов долларов.