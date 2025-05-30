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Мир

Ученые обнаружили новую группу древних людей

2 минуты чтения 17:41 30 мая

Коллектив исследователей из Германии, Колумбии, Италии, Нидерландов и Франции обнаружил на территории Колумбии новую генетическую группу живших около шести тысяч лет назад людей, чьи ДНК не совпадают с генетическим профилем уже известных древних народов Южной Америки. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на текст научной статьи.

Журналисты отмечают, что эта группа охотников-собирателей проживала недалеко от современной колумбийской столицы, города Богота. Они исчезли около четырех тысяч лет назад, уступив это место другим людям. Ученые пока не знают, какой была причина их исчезновения, и полагают, что линия отделилась от пришедших с севера первых поселенцев в Южной Америке.

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Ученые заметили, что данные ДНК открытой ими группы людей также не близки генетически с данными современных южноамериканцев. Не являются они и близкими родственниками североамериканских племен. 

Археолог Андре Луис Кампело душ Санту, не принимавший участие в исследовании, назвал результаты научной работы неожиданными, поскольку, по его мнению, его коллеги не верили в то, что на территории Южной Америки может обнаружиться новая, ранее не изученная линия. 

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Он отмечает, что для изучения тайны исчезновения этой группы людей потребуется изучить больше данных по генам народов Южной Америки — возможно, что у них все же остались потомки. Авторы исследования отмечают, что Колумбия является точкой входа народов в Южную Америку. Они также сообщают, что описанный ими результат не является исчерпывающим, и считают необходимым проведение дальнейших исследований. 

Ранее СМИ сообщили, что испанским ученым удалось обнаружить древнейший отпечаток пальца человека, которому может быть около 43 тысяч лет. По мнению исследователей, находка может свидетельствовать также и о том, что неандертальцы имели предрасположенность к символическому мышлению.

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