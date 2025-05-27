Ученые обнаружили древнейший отпечаток пальца человека

Испанские ученые обнаружили камень, на котором около 43 тысяч лет назад оставил отпечаток своего пальца неандерталец. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на текст научной статьи и слова одного из ее авторов.

Исследователи наткнулись на отпечаток при проведении раскопок у города Сеговия в Испании. Они обратили внимание на камень, имевший сходство с силуэтом человеческого лица. В месте, где у воображаемого лица должен был бы располагаться нос, находилась красная точка. Позже выяснилось, что это намеренно оставленный отпечаток пальца взрослого мужчины.

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Исследования красной точки показали, что использовавшееся для ее создания химическое соединение не встречается в пещере или в местах вокруг нее. Ученые считают это подтверждением теории о том, что неандертальцы могли быть предрасположены к символическому мышлению, которое позволяло им создавать художественные объекты.

Научно-популярное издание Naked Science отмечает, что многие ученые ранее придерживались убеждения, что абстрактное мышление встречается только у Homo Sapiens, а остальные виды человека его не имели. Открытие испанских ученых позволяет предположить, что эта теория может быть неверной.

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Исследователи отметили, что на камне не было следов использования в качестве бытового инструмента или орудия труда. Это, как считают ученые, позволяет сделать вывод о том, что неандерталец самостоятельно разглядел в камне лицо и решил «дорисовать» ему нос. Авторы находки считают, что обнаруженный отпечаток можно также считать «одной из древнейших известных абстракций человеческого лица в доисторических записях».

«Дело в том, что мы имеем дело с не имеющим аналогов объектом. Это не похоже на искусство, где, если вы обнаруживаете наскальную живопись, есть еще сотни других, которые вы можете использовать для контекста», — рассказал журналистам один из авторов исследования Давид Альварес Алонсо. Он отметил, что его коллеги ждут будущей научной дискуссии.