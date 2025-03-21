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Общество

Дэвид Линч планировал вернуться к работе незадолго до смерти

18:44 21.03.2025

Американский режиссер Дэвид Линч не собирался оставлять профессию и хотел вернуться к работе, сообщила актриса Наоми Уоттс в интервью журналу Los Angeles Times. «Он совершенно не был готов заканчивать. Я видела, что в нем жив творческий дух», — поделилась Уоттс.

Она рассказала, что виделась с режиссером в конце ноября 2024 года, до его смерти оставалось менее двух месяцев. Вместе с другой актрисой Лорой Дерн Уоттс пыталась подбодрить Линча и предложить ему альтернативные варианты работы на съемочной площадке, которые позволили бы режиссеру продолжить снимать, несмотря на заболевание. Они предлагали ему работать из своего трейлера.

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Уоттс также отметила, что была близка с Линчом и могла бы многое рассказать о режиссере и его планах, но не стала раскрывать данную информацию из-за желания сохранить хорошие отношения с его семьей. Актриса известна по роли в триллере Линча «Малхолланд-драйв». Ранее издание Afisha Daily сообщало, что, по словам самой Уоттс, эта роль помогла ей отказаться от мысли бросить профессию. Он дал ей работу после «десяти лет неудач», в которые каждое прослушивание для роли заканчивалось отказом.

Дэвид Линч умер 16 января 2025 года из-за эмфиземы легких, которую он, по собственному признанию, заработал из-за многолетнего курения. За полгода до смерти он рассказал журналистам о тяжелом течении болезни, режиссер признался, что вряд ли сможет покидать свой дом. Несмотря на это, Линч отказывался уходить из кино и обещал, что «никогда не уйдет из профессии».

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Он считал, что сможет режиссировать будущие картины из дома, хоть ему и нравится работать непосредственно на площадке. «Но я бы попробовал снять [фильм] удаленно, если бы до этого дошло», — делился Линч. При этом режиссер отмечал, что из-за болезни ему опасно было болеть даже простудой.

Ранее поклонники творчества Линча раскритиковали организаторов церемонии вручения премии «Оскар» в 2025 году. Они посчитали странным факт того, что в ролике об ушедших из жизни работниках киноиндустрии режиссеру уделили всего несколько секунд из ролика продолжительностью шесть минут.

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