СМИ: члена шведской королевской семьи задержали в ночном клубе с кокаином

Шведская полиция в конце апреля нашла пакетик с кокаином у посетителя ночного клуба в центре Стокгольма. По данным издания Expressen, мужчина оказался близким родственником короля Карла Густава и королевы-консорта Сильвии. Bild со ссылкой на шведские СМИ сообщает, что задержанный мужчина — племянник короля Густава.
Из материалов дела Expressen стало известно, что полицейским показался подозрительным один из посетителей ночного клуба, который начал «нервничать и рыться в карманах», когда заметил силовиков. Сотрудники попросили мужчину не трогать карманы и отвели его в отдельную комнату для осмотра.
В кармане джинсов мужчины полицейские обнаружили табакерку, в который был пакетик с 0,6 грамма кокаина. По данным Bild, посетитель ночного клуба признался полицейским, что хранил наркотик и объяснил, что это «его» кокаин, который он получил «от знакомого».
По данным Bild, мужчину ждет «мягкое наказание» в виде предупреждения или штрафа, потому что он у него нет судимостей, а найденный у него объем наркотического вещества считается небольшим.
В мае Федеральная таможенная служба сообщила, что обнаружила в порту Санкт-Петербурга в контейнере с бананами из Эквадора 50 брикетов с кокаином весом 61 килограмм. По их оценке, стоимость партии на черном рынке превышает полмиллиарда рублей. Силовики возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, фигурантам дела грозит пожизненное заключение.
Президент Колумбии Густаво Педро в феврале предложил легализовать кокаин. Он предполагает, что такое решение поможет ликвидировать наркобизнес. Позднее бывший глава МИД Колумбии Альваро Лейва обвинил Петро в наркомании.