Предлагавшего легализовать кокаин колумбийского президента обвинили в наркомании

Бывший министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва обвинил действующего президента страны Густаво Петро в наркомании. Об этом он написал в открытом письме к последнему, которое опубликовал в соцсети X.

По словам Лейва, пристрастие Петро к наркотикам стало очевидным для его окружения после того, как он на два дня «пропал» во время визита в Париж в июне 2023 года. «Ваши исчезновения, опоздания, неприемлемые неявки, поездки без цели, бессвязные фразы и сомнительная компания, в которой вы находитесь <…> не остались и не останутся незамеченными», — говорится в письме бывшего министра.

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Обращаясь к Петро, Лейва также отметил, что «хорошо известно, что вы очень часто впадали в меланхолию, чувство тревоги, депрессии и другие состояния, которые трудно преодолеть». При этом бывший министр не уточнил, к какому именно наркотику, по его мнению, пристрастился колумбийский президент.

В то же время он посоветовал Петро отдалиться от тех представителей своего окружения, которые «используют его». Он пояснил, что речь идет о действующем главе колумбийского МИДа Лауре Сарабии, министре внутренних дел Армандо Бенедетти и бывшем руководителе предвыборной кампании президента Рикардо Роа.

Сам Петро ответил на обвинения Лейва, назвав их клеветой. «Разве в Париже нет парков, музеев и книжных магазинов, более интересных, чем автор [письма], в которых можно провести два дня? В Париже почти все интереснее. Разве у меня в Париже нет дочерей и внучек, которые гораздо интереснее [экс-министра]?», — написал он.

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В начале февраля Густаво Петро выступил с предложением легализовать кокаин и «продавать его как вино». Он отметил, что этот наркотик запрещен в других странах, «потому что его производят в Латинской Америке, а не потому, что он хуже виски». При этом, по словам Петро, легализация кокаина поможет в борьбе с криминальным наркобизнесом.

Как отмечает Financial Times, странное поведение колумбийского президента давно является предметом обсуждения в дипломатических и политических кругах страны. Так, Петро известен привычкой публиковать в соцсетях по ночам длинные и бессвязные посты.