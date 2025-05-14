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Криминал

В Россию пытались провезти кокаин на полмиллиарда рублей

2 минуты чтения 12:26 | Обновлено: 12:27

Во время разгрузки судна в порту Санкт-Петербурга в контейнере с бананами из Латинской Америки таможенники обнаружили 50 брикетов с белым порошком. В брикетах оказался кокаин, сообщила Федеральная таможенная служба. Стоимость этой партии на черном рынке превышает 500 миллионов рублей, заявили таможенники.

Судно прибыло из Эквадора в Большой порт Петербурга. Запрещенный товар был спрятан в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера, рассказали таможенники.

Силовики возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (статья 229.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы, уточнили на таможне.

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Общий вес партии кокаина составил 61 килограмм, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, на экспертизу был отправлен один брикет, остальные «также будут исследованы специалистами».

Сейчас силовики ищут причастных к грузу наркотиков, пишет «Фонтанка».

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В начале мая стало известно, что в Ленинградской области два предпринимателя получили груз цветов из Эквадора, в котором было спрятано 11,5 килограммов кокаина. Цветы и наркотики в картонных коробках были доставлены самолетом из Латинской Америки в Нидерланды, а затем отправлены фурой в Россию, сообщила петербургская прокуратура.

В феврале президент Колумбии Густаво Педро предложил легализовать кокаин, поскольку производимый в его стране наркотик «не более плох, чем виски». Продажа кокаина «как вина» поможет ликвидировать наркобизнес, заявил колумбийский президент.

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