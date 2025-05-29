Главный редактор независимого медиа в Кыргызстане рассказала о давлении властей 

В Кыргызстане ранним утром 28 мая сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) провели обыски в домах бывших и действующих сотрудников местного независимого издания «Клооп». Позже всех, включая двух человек, не связанных с редакцией, забрали на допрос. Оператора Александра Александрова и бывшего сотрудника издания Жоомарта Дуулатова задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Главный редактор «Клоопа» Анна Капушенко сообщила «Холоду», что причины задержания до сих пор неизвестны. По ее словам, все допрошенные дали подписку о неразглашении, а официальных комментариев от ГКНБ пока не поступало.

«Мы считаем, что дело в отношении действующих и бывших журналистов “Клоопа” — это часть систематического давления на независимые медиа, которое началось после смены власти в 2020 году. Сегодня журналистика в Кыргызстане криминализирована — это означает, что любой журналист, блогер или медиа, которое предоставляет альтернативную информацию, будет преследоваться действующими властями страны», — заявила Капушенко «Холоду».

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Сначала изданию стало известно об обыске в доме журналистки Зыягул Болот кызы, проживающей в городе Ош. По словам ее родственников, люди в штатском представились сотрудниками ГКНБ и изъяли у нее рабочий ноутбук, а также мобильный телефон. Обыски также прошли в доме у оператора Александра Александрова. После этого обоих доставили на допрос ГКНБ.

Позднее стало известно, что на допросе находятся действующая журналиста «Клоопа» Айдай Эркебаева и бывшая сотрудница издания Зара Сыдыгалиева, которая уволилась еще в 2023 году. По данным «Клоопа», в их домах также прошли обыски. Вместе с Эркебаевой в тот день была ее подруга, которую тоже забрали на допрос.

«Изъяли всю технику, начиная от телефона, заканчивая ноутбуками и микрофонами. Их всех привезли в городской отдел ГКНБ», — рассказал адвокат Бакыт Автандил.

Поздно ночью «Клооп» сообщил, что на допрос также забрали бывшего оператора «Клоопа» Жоомарта Дуулатова вместе с его девушкой.

По данным «Клоопа», во время допроса ни к одному из его бывших и действующих сотрудников не пускали адвокатов. Следователи говорили защитникам, что «проводят профилактические беседы».

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Большую часть допрошенных — Эркебаеву вместе с подругой, девушку Дуулатова, Сыдыгалиеву и Болот кызы — отпустили лишь ближе к полуночи. По словам адвоката, операторов Дуулатова и Александрова задержали на 48 часов.

«Им должны избрать меру пресечения. Мы считаем задержания необоснованными. Их подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Они не допускали адвокатов, так как не считали необходимым при личной беседе с подозреваемыми допускать адвокатов. Однако мы считаем это грубым нарушением. Меня более шести часов не допускали к моим подзащитным», — сказал Автандил.

По словам адвоката, пятерым отпущенным девушкам ничего не предъявляется — они были допрошены в качестве свидетелей. Автандил подчеркнул, что пока материалы дела адвокатам не предоставлены, поэтому точные обвинения в адрес задержанных неизвестны.

Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин, в свою очередь, заявил, что действия силовиков фактически были похищением: задержанным не дали возможности сообщить родственникам о происходящем и вызвать адвоката. По его словам, установить их местонахождение удалось только в середине дня.

29 мая «Клооп» сообщил о проведении обыска силовиками в доме шестого сотрудника — Абдиля Торобаева. По данным издания, силовики также забрали всю технику молодого человека и отвезли его в отделение ГКНБ. В тот же день обыск прошел и у другой сотрудницы — Сымбат Баймурзаевой.

По словам сооснователя «Клоопа» Рината Тухватшина, ни Торобаев, ни Баймурзаева не занимались созданием журналистских материалов — они не писали тексты и не снимали видео. О причинах этих обысков пока неизвестно.

Вскоре после обысков руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в фейсбуке, что бывшие и действующие сотрудники медиа во время допроса якобы «признались в своих незаконных действиях и выполнении незаконных указаний Болота Темирова и отказались от сотрудничества с ним».

«Они рассказали, что делали ложные заявления и выполняли специальные заказы, направленные против государства», — утверждает Орунбеков.

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Болот Темиров — независимый журналист-расследователь, которого выдворили из Кыргызстана еще в ноябре 2022 года. «Клооп» и Темиров не раз проводили совместные расследования о коррупции и других незаконных действиях власти. Тухватшин утверждает, что Темиров не имеет никакого отношения к задержанным журналистам и их друзьям. Об этом позже сообщил и сам Темиров.

В феврале 2024 года суд постановил ликвидировать «Клооп», обвинив издание в публикации «негативной информации» и «жесткой» критике власти. Сайты издания на двух языках — русском и кыргызском — заблокированы на территории страны еще с осени 2023 года.