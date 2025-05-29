Маск объявил о своем уходе с госслужбы

Миллиардер Илон Маск завершает свою работу в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он сам написал в принадлежащей ему соцсети X.

«Мой срок в качестве специального государственного служащего подходит к концу. Благодарю президента за возможность бороться с неэффективными расходами. Миссия DOGE (департамента госэффективности) со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни всего правительства», — говорится в сообщении.

О намерении сосредоточиться на управлении своей компанией Tesla, выпускающей электроавтомобили, Маск говорил еще на прошлой неделе. Тогда он пообещал тратить «гораздо меньше» времени на политику, так как считает, что сделал уже достаточно.

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В январе 2025 года после вступления в должность Дональда Трампа Маск фактически возглавил новое ведомство — Департамент государственной эффективности (DOGE). Его целью было названо сокращение расходов федерального бюджета США. С тех пор по инициативе DOGE, было сокращено или полностью прекращено финансирование множества государственных программ, относящихся в том числе к образованию, здравоохранению и социальной защите граждан.

Кроме того, «одним днем» были уволены тысячи госслужащих, включая, например, ветеранов американских вооруженных сил. Тем не менее ведомству под руководством Маска, по его собственным данным, удалось «сэкономить» лишь несколько миллиардов долларов бюджетных денег при том, что сам он обещал сократить расходы бюджета на два триллиона долларов.

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В то же время действия Маска и DOGE вызвали волну возмущения в американском обществе. В апреле во всех 50 штатах США прошли демонстрации протеста против политики Трампа и действий DOGE, в которых приняли участие сотни тысяч людей. Непопулярность Маска серьезно отразилась на положении Tesla. Автомобили этой марки и салоны по их продаже стали жертвами многочисленных актов вандализма.

В результате беспрецедентного падения продаж прибыль компании сократилась на 71%, а ее капитализация упала с рекордных 1,5 триллиона долларов в декабре 2024 до 900 миллиардов долларов.





