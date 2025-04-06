В США прошли массовые протесты против Трампа и Маска

Во всех штатах США прошли акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и публичного руководителя департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, сообщает агентство Reuters.

Участники публично раскритиковали пошлины на импорт, введенные Белым домом 2 апреля против 185 стран и территорий, а также социальную политику новой администрации США, антимигрантские меры, сокращение рабочих мест в госсекторе и стиль управления страной Трампа.

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Reuters сообщает, что в столице США Вашингтоне на Национальной аллее собрались около 20 тысяч человек, всего на территории страны 5 апреля ожидалось примерно 1200 акций под общим лозунгом «Руки прочь!». По данным CNN их общее количество превысило 1400 демонстраций и шествий.

Выступления против политики Трампа прошли также в Канаде, Мексике и Европе. Их участники поддержали лозунги единомышленников из США и призвали Белый дом отказаться от планов по включению в состав страны Канады и Гренландии. Reuters отмечает, что некоторые из этих акций были организованы Демократической партией США для соотечественников, проживающих за рубежом.

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Президент Трамп 5 апреля был занят игрой в гольф. Его сторонник, глава иммиграционной полиции Том Хоуман, заявил, что активисты «могут протестовать у пустующего [Белого] дома, сколько хотят». Associated Press сообщает, что акции прошли мирно, о задержаниях во время них журналистам не известно.

Журналисты также отмечают, что это не первые общенациональные демонстрации против политики Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом, но они впервые стали настолько масштабными. «Как бы ни была сломана наша нынешняя система, то, как нынешняя администрация пытается что-то исправить — это не тот способ, которым это нужно делать. Они не слушают людей», — заявила Associated Press одна из участниц акций из штата Северная Каролина.