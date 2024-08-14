Благотворительная организация раздавала бездомным конфеты со смертельной дозой метамфетамина

В Новой Зеландии благотворительная организация Auckland City Mission, помогающая бездомным, непреднамеренно распространила среди них конфеты, содержащие потенциально смертельную дозу метамфетамина. Их организации пожертвовал неизвестный, пишет британская газета The Guardian.

Как рассказали представители Auckland City Mission, они получили твердые блоки наркотика, завернутые в фантики от конфет, и включили их в свои продуктовые наборы. Теперь организация пытается связаться с 400 получателями помощи, в наборах которых могли оказаться смертельные сладости.

Новозеландский Фонд по борьбе с наркотиками (государственное ведомство, отвечающее за контроль за оборотом наркотиков и наркополитику — прим. «Холода») протестировал конфеты и установил, что в каждом леденце содержится примерно 300 средних разовых доз наркотика.

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Представитель Фонда Бен Биркс Анг отметил, что наркоторговцы часто маскируют запрещенные вещества под безобидные товары, чтобы провозить их контрабандой через границу. Стоимость наркотика, содержащегося в одной конфете, власти оценили примерно в тысячу новозеландских долларов (чуть более 600 долларов США). В связи с этим в Фонде предположили, что пожертвовавший потенциально смертельные сладости благотворительной организации, вероятно, сделал это случайно, а не пытался кого-то отравить.

Как сообщается, о получении наркотиков под видом конфет сообщили по меньшей мере восемь семей, в том числе одна с ребенком. Тем не менее никто не пострадал, так как «отвратительный» вкус сладостей, заставил попробовавших немедленно их выплюнуть.

Метамфетамин — мощный психостимулятор, вызывающий сильную зависимость. Как правило он распространяется в виде белого, горького на вкус кристаллического порошка без запаха, который легко растворяется в воде или спирте.

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