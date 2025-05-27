Ученые рассказали о проживающих на морском дне похожих на креветок животных размером с кошку

Похожие на креветок белые животные размером с кошку могут проживать на почти 60% площади морского дна, их больше нельзя считать редкими. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование ученых из Австралии.
Особи Alicella gigantea живут в глубинах мирового океана и питаются медузами, древесиной, а также мертвыми китами и рыбой. Их длина может достигать 34 сантиметров, что соответствует параметрам небольшой кошки. Ранее этот вид был недостаточно изучен.
Журналисты отмечают, что ученым сложно изучать этот вид животных, поскольку они обитают на глубине от четырех до девяти километров. Научные экспедиции на такой глубине проводить крайне тяжело и дорого, из-за чего около четверти площади морского дна остается малоизученной, сообщает Der Spiegel.
В рамках своей работы ученые изучили 195 образцов Alicella gigantea, собранных в 75 точках мира. Они проанализировали их гены и заключили, что это один и тот же вид, несмотря на то, что отдельные особи проживали в нескольких тысячах километрах друг от друга.
«Этот вид может занимать около 59% мирового океана, что указывает на то, что редко фиксируемый гигант не является «редким», а представляет собой широко распространённого глубоководного бокоплава с исключительным глобальным ареалом», — заявляют авторы исследования.
Пейдж Марони, исследователь и автор научной работы, отмечает, что ожидает больше сенсационных находок в будущем. Она считает, что неоткрытыми остаются около полутора миллионов особей, проживающих в глубинах мирового океана.
Ранее ученые рассказали, что пингвины могут помочь планете в борьбе с глобальным потеплением. Их экскременты способствуют формированию облаков, которые отражают солнечное тепло и защищают антарктические льды.