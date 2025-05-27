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Мир

Ученые рассказали о проживающих на морском дне похожих на креветок животных размером с кошку

2 минуты чтения 21:18 | Обновлено: 21:22

Похожие на креветок белые животные размером с кошку могут проживать на почти 60% площади морского дна, их больше нельзя считать редкими. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование ученых из Австралии.

Особи Alicella gigantea живут в глубинах мирового океана и питаются медузами, древесиной, а также мертвыми китами и рыбой. Их длина может достигать 34 сантиметров, что соответствует параметрам небольшой кошки. Ранее этот вид был недостаточно изучен.

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Журналисты отмечают, что ученым сложно изучать этот вид животных, поскольку они обитают на глубине от четырех до девяти километров. Научные экспедиции на такой глубине проводить крайне тяжело и дорого, из-за чего около четверти площади морского дна остается малоизученной, сообщает Der Spiegel.

В рамках своей работы ученые изучили 195 образцов Alicella gigantea, собранных в 75 точках мира. Они проанализировали их гены и заключили, что это один и тот же вид, несмотря на то, что отдельные особи проживали в нескольких тысячах километрах друг от друга.

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«Этот вид может занимать около 59% мирового океана, что указывает на то, что редко фиксируемый гигант не является «редким», а представляет собой широко распространённого глубоководного бокоплава с исключительным глобальным ареалом», — заявляют авторы исследования.

Пейдж Марони, исследователь и автор научной работы, отмечает, что ожидает больше сенсационных находок в будущем. Она считает, что неоткрытыми остаются около полутора миллионов особей, проживающих в глубинах мирового океана.

Ранее ученые рассказали, что пингвины могут помочь планете в борьбе с глобальным потеплением. Их экскременты способствуют формированию облаков, которые отражают солнечное тепло и защищают антарктические льды.

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