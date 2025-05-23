Пингвины могут помочь в борьбе с глобальным потеплением

Колонии пингвинов могут смягчить последствия глобального потепления в Антарктиде. Согласно новой научной работе, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, экскременты этих птиц способствуют формированию облаков, которые отражают солнечное тепло и защищают антарктические льды. Исследование было проведено группой ученых из Хельсинки под руководством Меттью Бойера.

С января по март 2023 года они наблюдали за колонией из 60 тысяч пингвинов Адели — одного из самых распространенных видов. Исследования проходили в атмосферной обсерватории в Антарктиде.

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Ученые обнаружили, что содержание аммиака в воздухе значительно возрастало, когда ветер дул со стороны колонии. Этот аммиак, как оказалось, усиливал образование аэрозолей — мелких частиц, необходимых для конденсации водяного пара и образования облаков.

Более того, производное аммиака — диметиламин, также выделяемый из пингвиньего помета, увеличивает скорость формирования аэрозолей до 10 тысяч раз. Это способствует созданию своеобразного климатического буфера между солнечным излучением и поверхностью льдов и воды.

«Это демонстрирует глубокую взаимосвязь между экосистемами и атмосферными процессами, влияющими на местный климат», — говорится в научной работе.

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Однако несмотря на эти обнадеживающих данные ученые продолжают бить тревогу. В декабре 2023 года было опубликовано исследование, согласно которому к 2100 году может исчезнуть до 97% животного мира Антарктиды из-за ускоренного таяния льдов. Сокращение морского льда особенно опасно для морских птиц, включая тех же пингвинов.

К тому же на фоне климатических угроз в январе 2024 года в регионе впервые были зафиксированы смерти пингвинов из-за птичьего гриппа, что подчеркивает уязвимость антарктической фауны.