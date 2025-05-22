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Мир

Гарварду запретили принимать иностранных студентов

2 минуты чтения 22:17 22 мая

Администрация Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать на учебу иностранных студентов. Об этом сообщила газета The New York Times. Информацию подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

По ее словам, администрация Трампа возложила на университет ответственность за «разжигание насилия, антисемитизма и сотрудничество с Коммунистической партией Китая в своем кампусе».

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«Зачисление иностранных студентов в университеты — это привилегия, а не право, и [университет] получает выгоду от их более высокой платы за обучение, чтобы пополнить свои многомиллиардные фонды», — написала Ноэм на своей странице в соцсети Х. Она добавила, что у университета была «масса возможностей поступить правильно», но его руководство отказалось. 

Ноэм также назвала решение администрации Трампа «предупреждением» для других учебных заведений.

Как отмечает The Guardian, нынешние студенты университета должны перевестись в другие места, в противном случае они потеряют легальный статус, позволяющих находиться на территории США.

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Сам Гарвардский университет заявил, что запрет на прием иностранных студентов является незаконным. «Эти действия грозят нанести серьезный вред сообществу Гарварда и нашей стране и подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда», — говорится в заявление университета.

The Guardian пишет, что запрет на прием Гарвардом студентов из-за рубежа был введен после того, как университет отказался предоставить информацию «о преступности и неправомерном поведении иностранных студентов в его кампусе», которую в апреле этого года запросила Ноэм.

По данным The New York Times, в этом году в Гарварде обучались 6800 иностранных студентов — это 27% от общего числа учащихся. Газета отмечает, что запрет, вероятно, приведет к судебному иску со стороны университета.

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