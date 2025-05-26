EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Трамп и его семья заработали на президентстве больше любого его предшественника

2 минуты чтения 09:43

Пост президента США приносит семье занимающего его Дональда Трампа большие деньги. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), отмечая, что семья Трампа «сделала для монетизации президентства больше, чем кто-либо из тех, кто когда-либо занимал Белый дом».

Так, по данным издания, семья Трампа успела заработать 320 миллионов долларов на комиссионных от продажи запущенных в январе президентом и его женой Меланией мемкоинов, названных в их честь.

Строительный бизнес Трампа, который он, по собственным словам, передал в управление своим детям, заключил за рубежом сделки с недвижимостью на миллиарды долларов. Сам Трамп в апреле стал сооснователем эксклюзивного клуба Executive Branch в Вашингтоне, вступительный взнос в который составляет 500 тысяч долларов.

Я переехала в Чехию, и мне нравится
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
Общество7 минут чтения

Во время недавнего визита в Катар власти этой страны подарили Трампу роскошный самолет, чья стоимость оценивается в 400 миллионов долларов. Как сообщалось, он должен заменить нынешний президентский борт, а после окончания срока перейти в собственность библиотеки Трампа. За намерение принять этот подарок американского президента недавно раскритиковали не только демократы, но и его соратники по Республиканской партии США.

«Я наблюдаю за коррупцией и пишу о ней уже 50 лет, и у меня до сих пор кружится голова [от происходящего сейчас]», — заявил по этому поводу почетный профессор Колгейтского университета и автор нескольких книг о коррупции в США Майкл Джонстон.

Стейк с кровью
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
Криминал8 минут чтения

При этом в Белом доме категорически отвергают все обвинения в адрес Трампа. «Президент соблюдает все законы о конфликте интересов, которые применимы к президенту. Американская общественность считает абсурдным, что кто-то может намекать на то, что этот президент наживается на своем президентстве. Этот президент был невероятно успешен, прежде чем отказался от всего этого, чтобы служить нашей стране на благо общества», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как отмечает NYT, вероятное использование Трампом президентского поста для обогащения вызывает в американском обществе гораздо меньшее возмущение, чем самые громкие скандалы, в центре которых оказывались его предшественники. В качестве примера издание приводит обвинения в мошенничестве, которые звучали в адрес Билла и Хиллари Клинтон из-за покупки ими земельных участков в Уайтуотер.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
Общество
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной
00:01 25 мая
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Интернет и мемы
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
17:00 24 мая
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Мир
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
00:01 24 мая
Зумерам надоел Tinder
Интернет и мемы
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
16:00 23 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования