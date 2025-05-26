СМИ: Трамп и его семья заработали на президентстве больше любого его предшественника

Пост президента США приносит семье занимающего его Дональда Трампа большие деньги. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), отмечая, что семья Трампа «сделала для монетизации президентства больше, чем кто-либо из тех, кто когда-либо занимал Белый дом».

Так, по данным издания, семья Трампа успела заработать 320 миллионов долларов на комиссионных от продажи запущенных в январе президентом и его женой Меланией мемкоинов, названных в их честь.

Строительный бизнес Трампа, который он, по собственным словам, передал в управление своим детям, заключил за рубежом сделки с недвижимостью на миллиарды долларов. Сам Трамп в апреле стал сооснователем эксклюзивного клуба Executive Branch в Вашингтоне, вступительный взнос в который составляет 500 тысяч долларов.

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Во время недавнего визита в Катар власти этой страны подарили Трампу роскошный самолет, чья стоимость оценивается в 400 миллионов долларов. Как сообщалось, он должен заменить нынешний президентский борт, а после окончания срока перейти в собственность библиотеки Трампа. За намерение принять этот подарок американского президента недавно раскритиковали не только демократы, но и его соратники по Республиканской партии США.

«Я наблюдаю за коррупцией и пишу о ней уже 50 лет, и у меня до сих пор кружится голова [от происходящего сейчас]», — заявил по этому поводу почетный профессор Колгейтского университета и автор нескольких книг о коррупции в США Майкл Джонстон.

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При этом в Белом доме категорически отвергают все обвинения в адрес Трампа. «Президент соблюдает все законы о конфликте интересов, которые применимы к президенту. Американская общественность считает абсурдным, что кто-то может намекать на то, что этот президент наживается на своем президентстве. Этот президент был невероятно успешен, прежде чем отказался от всего этого, чтобы служить нашей стране на благо общества», — заявила по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как отмечает NYT, вероятное использование Трампом президентского поста для обогащения вызывает в американском обществе гораздо меньшее возмущение, чем самые громкие скандалы, в центре которых оказывались его предшественники. В качестве примера издание приводит обвинения в мошенничестве, которые звучали в адрес Билла и Хиллари Клинтон из-за покупки ими земельных участков в Уайтуотер.