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Политика

Демократы потребовали заплатить за подаренный Трампу «летающий дворец»

2 минуты чтения 08:33

Представители Демократической партии США раскритиковали президента страны Дональда Трампа за намерение принять в подарок от Катара «летающий дворец», назвав это «взяточничеством» и «коррупцией». Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о роскошной версии самолета Boeing 747-8, который должен заменить эксплуатирующийся уже около 35 лет «борт № 1» американского президента. По информации телеканала, Трамп уже осматривал свой будущий подарок, когда тот находился в аэропорту города Уэст-Палм-Бич во Флориде, неподалеку от президентской резиденции в поместье Мар-а-Лаго. Отмечается, что Трамп сможет использовать этот самолет до конца своего президентского срока, а после этого борт перейдет в фонд президентской библиотеки Трампа.

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Как уточняет ABC, предполагалось, что о подарке будет объявлено на этой неделе во время поездки Трампа в Катар.

«Тот факт, что Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Boeing 747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит нечестных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму. Любой может это сделать! Демократы — лузеры мирового класса!» — написал Трамп в соцсети соцсети Truth Social после осуждения со стороны демократов. 

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В свою очередь, Axios пишет, что демократ от штата Нью-Йорк и член палаты представителей Ричи Торрес попросил провести расследование. Соответствующее письмо он направил в управление правительственной отчетности США, этики, а также исполняющему обязанности генинспектора Минобороны страны.

Торрес отмечает, что «летающий дворец» стоит 400 миллионов долларов и станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту США правительством другой страны. Кроме незамедлительной этической экспертизы, подарка Торрес также просит управления дать рекомендации по политическим реформам, которые были бы направлены на «предотвращение превращения иностранных подарков в частную собственность действующих или бывших президентов».

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