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Мир

Донор спермы передал десяткам детей высокий риск заболеть раком

2 минуты чтения 16:15

Десятки детей в разных европейских странах, родившихся от спермы одного донора с 2008 по 2015 год, приобрели редкую генетическую мутацию, резко повышающую риск заболеть раком, сообщает The Guardian. Это стало известно, когда две семьи обратились в свои клиники по лечению бесплодия после того, как у их детей развился рак.

Донорский материал клиникам предоставил Европейский банк спермы. Стандартный анализ показывал, что мужчина был здоров. После того, как у двоих детей был обнаружен рак, медикам пришлось проверить 67 детей из 46 семей в восьми странах Европы. У 23 биологических детей этого мужчины была обнаружена мутация в гене TP53, вызывающая синдром Ли-Фраумени, из них у 10 детей был диагностирован рак.

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Всем детям с опасной мутацией медики рекомендовали регулярно проходить МРТ всего тела и головного мозга, а во взрослом возрасте — МРТ молочных желез и УЗИ органов брюшной полости.

Европейский банк спермы не раскрывает точное число детей, получивших сперму с риском редкой мутации. Однако известно, что организация устанавливает лимит в 75 семей для каждого донора спермы.

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Ранее Тис ван дер Меер, сотрудник нидерландского фонда Stichting Donorkind, помогающего детям отслеживать своих отцов-доноров назвал массовое донорство спермы «медицинской катастрофой». По его данным, в Нидерландах проживает как минимум три тысячи детей, у которых есть как минимум 25 единокровных братьев и сестер. Это означает, что таким людям придется делать ДНК-тесты, начиная отношения с кем-либо.

Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров в прошлом году заявил, что при помощи его донорской спермы смогли завести детей более 100 пар в 12 странах мира. Дуров решил раскрыть свою ДНК, чтобы у его детей была возможность найти друг друга.

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