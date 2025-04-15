Массовое донорство спермы назвали «медицинской катастрофой» в Нидерландах

По данным Национальной организации гинекологии и акушерства Нидерландов (NVOG), по меньшей мере 85 доноров спермы стали отцами 25 и более детей. Это стало известно после того, как в стране заработала новая система регистрации доноров, сообщает The Guardian.

В NVOG заявили, что некоторые клиники намеренно использовали сперму доноров более 25 раз, обменивались ей без необходимых документов или ведома доноров и позволяли одним и тем же людям сдавать сперму в нескольких клиниках.

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«Количество так называемых “массовых доноров” должно быть равно нулю. От имени всех представителей нашей профессии мы хотим принести извинения. Мы поступили не так, как следовало бы», — заявила гинеколог Марике Шуненберг.

The Guardian отмечает, что закон, направленный на снижение риска непреднамеренного инцеста, должен был запретить донорам становиться отцами более 25 детей с 1992 года, однако реализовать его на практике оказалось сложно из-за мер конфиденциальности. В 2018 году лимит снизили до 12 детей, но специальный реестр доноров и матерей с кодовой системой вступил в силу только в этом месяце.

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По словам Шуненберг, большинство «массовых доноров» стали биологическими отцами от 26 до 40 детей, хотя у некоторых из них было от 50 до 75 детей. Среди них было по меньшей мере 10 врачей-репродуктологов, включая Яна Карбаата, который незаконно стал отцом по меньшей мере 81 ребенка в своей клинике.

Самым плодовитым донором оказался Джонатан Мейер, герой документального фильма Netflix «Человек с тысячью детей», который стал отцом по меньшей мере 550 детей по всему миру. Более 100 детей Мейера были зачаты в нидерландских клиниках.

Тис ван дер Меер из Stichting Donorkind, фонда, который помогает детям отслеживать своих отцов-доноров, заявил, что вскрывшиеся данные стали «медицинской катастрофой». По его словам, это означает, что в густонаселенных Нидерландах есть по меньшей мере три тысячи детей с 25 или более единокровными братьями и сестрами. Он добавил, что во взрослом возрасте такие люди столкнутся с необходимостью делать ДНК-тесты при начале отношений с кем-либо, чтобы убедиться, что их партнеры не являются их родственниками.