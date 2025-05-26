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Мир

Россия предоставила Сербии скидку на газ

2 минуты чтения 19:18

Гендиректор национального газового оператора «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил сербскому агентству Tanjug о подписании приложения к действующему газовому соглашению с Россией, которое будет действовать с 1 июня по 30 сентября.

Согласно документу, Россия будет поставлять Сербии 6,1 миллиона кубометров газа в сутке по цене 290 евро за тысячу кубометров, тогда как, по его словам, на нидерландской бирже TTF газ стоит 360 евро за тысячу кубометров. Таким образом, Сербия получила скидку в примерно 20%.

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Баятович добавил, что цена на газ для домохозяйств не вырастет в ближайший год, а для промышленности может подешеветь, если на рынке «не произойдет серьезных потрясений. Он отметил в эфире телеканала РТС, что нынешнее газовое соглашение с Россией истекает на этой неделе.

Новое приложение означает, что Сербия получит одну из самых больших скидок на российский газ. Так, в апреле этого года стало известно, что «Газпром» снизит цену на газ до 247,3 долларов за кубометр для Китая, а для Европы и Турции напротив повысит до 403 долларов.

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РТС отмечает, что недавно Брюссель объявил о новых санкциях, которые могут включать в себя и российский газ. Венгрия, в свою очередь, предупредила Евросоюз о том, что такое решение может иметь большие экономические последствия для нескольких европейских стран.

Ранее сообщалось, что США могут вести тайные переговоры с представителями Евросоюза о запуске газопровода «Северный поток – 2». По данным СМИ, переговоры проводились в Швейцарии, однако кто именно в них участвовал, неизвестно. Также утверждалось, что США хотят выступить в роли посредника, но не участвовать в самой сделке.

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