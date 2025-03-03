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Политика

СМИ: США ведут тайные переговоры о запуске «Северного потока — 2»

13:41 03.03.2025

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл ведет в Швейцарии тайные переговоры о запуске газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкий таблоид Bild. Сам чиновник отрицает участие в переговорах, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что «сейчас много информации, не соответствующей действительности».

По данным Bild, специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз за последний месяц провел в Швейцарии переговоры о запуске «Северного потока — 2». С представителями каких стран идут обсуждения, издание не уточнило.

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Источники Bild утверждают, что правительство США не будет участвовать в сделке. Американские бизнесмены выступят посредниками в транспортировке газа между Россией и Германией.

Ричард Гренелл отрицает свое участие в переговорах. Ничего не известно об этом и собеседникам Bild в правительстве Германии. Немецкие чиновники также утверждают, что не принимают участия в обсуждениях.

Одна из двух труб «Северного потока — 2» и обе нитки «Северного потока» были взорваны в ночь на 26 сентября 2022 года. Власти Германии подозревают в подрыве одну женщину и пятерых мужчин, трое из которых — инструкторы по дайвингу.

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По данным The Wall Street Journal операцию изначально одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже приказал отменить операцию по просьбе ЦРУ. Источники издания утверждают, что бывший тогда главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный решил самостоятельно довести операцию до конца, игнорируя приказ президента.

Дональд Трамп в ходе прошлогодней предвыборной кампании приписывал уничтожение «Северных потоков» себе. Во время первого президентского срока Трамп вводил санкции, чтобы замедлить строительство «Северного потока — 2».

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